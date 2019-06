Laura Pausini in pausa dalla musica: “Ho bisogno di fermarmi”

editato in: da

Alla fine del tour con l’amico e collega Biagio Antonacci, Laura Pausini si prenderà una pausa dalla musica.

Questo è l’annuncio della cantante italiana proprio prima che iniziasse la tournée – lo scorso 26 maggio – che la porterà in giro per gli stadi d’Italia fino al prossimo 2 agosto. “Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare”, così Laura Pausini ha comunicato ai fan la sua assenza (seppur temporanea) dalle scene. Una decisione che ha lasciato il pubblico attonito e stupefatto.

La conferma arriva anche dalla sua agente Marta Falcon che spiega: “Non c’è niente di particolare da aggiungere. Laura ha affermato che dopo questo tour che ha voluto fortemente, vorrebbe prendersi una pausa di due anni…chissà se lo farà davvero”. In fondo, tutti conosciamo la grande passione della Pausini per la musica, da cui non si è mai allontanata per alcun motivo. Viene quindi difficile immaginare che, da un momento all’altro, possa davvero ritirarsi dalle scene.

Negli ultimi, infatti, la cantante è stata particolarmente attiva: già nel 2013 ha festeggiato il suo ventennale di carriera e pubblicato l’album 20 – The Greatest Hits, che l’ha vista calcare i palchi di tutto il mondo. Poi, nel 2015 arriva l’album Simili, nel 2016 l’album natalizio Laura XMas e nel 2018 l’album di inediti Fatti sentire, che ha portato di nuovo la Pausini lontana dal nostro paese. E lontana dalla sua famiglia. Motivo per cui potrebbe aver deciso di prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi ai suoi affetti più cari.

Proprio lo scorso 19 giugno, la cantante aveva pubblicato un lungo post su Instagram per condividere con i fan il suo dispiacere per essere stata assente alla recita della figlia Paola, a causa di impegni professionali: “Mi sono sentita molto in colpa, perché anche se lei per fortuna sa che la mia priorità è essere la sua mamma, oggi ho commesso un errore accettando di lavorare fino a così tardi ieri notte. Questo mio bel mestiere è anche molto complicato, per me e per lei”.

L’amore per la famiglia potrebbe quindi essere davvero la motivazione che porterà la Pausini lontana dalle scene musicali di Italia e del mondo. Anche se le parole dell’agente Falcon lasciano intendere che potrebbe non essere la decisione definitiva. Quale sarà davvero il futuro della cantante di Marco se ne è andato?