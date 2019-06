Laura Pausini si sfoga su Instagram: “Sensi di colpa. Ho pianto per mia figlia”

editato in: da

Laura Pausini si sfoga su Instagram e racconta il suo dolore di mamma per non essere stata presente alla recita della figlia Paola.

Nel 2013 la cantante è diventata mamma di una splendida bambina, nata dal suo amore per il chitarrista Paolo Carta. Un vero e proprio miracolo, visto che Laura poco prima aveva scoperto di avere un problema e da anni cercava di avere un figlio. La piccola Paola ha stravolto l’esistenza della Pausini che ha dovuto imparare a conciliare live, interviste e programmi tv con il mestiere più difficile del mondo: quello della madre.

Come tutte le donne che lavorano e hanno dei figli, anche Laura spesso è costretta ad allontanarsi dalla sua bambina e non riesce ad essere sempre presente come vorrebbe. Dopo una serie di prove estenuanti con Biagio Antonacci, in vista del tour, la Pausini non è riuscita a partecipare alla recita di fine anno della figlia, nonostante i suoi sforzi.

Quella promessa non rispettata e l’assenza ad un appuntamento così importante per Paola, ha causato un forte senso di colpa nell’artista, che su Instagram si è sfogata, esprimendo tutta la sua amarezza.

“Le avevo anticipato che forse non ce l’avrei fatta stamattina – ha confessato -, ma avevo comunque messo la sveglia per provarci perché ci tenevo tanto… per mezz’ora di ritardo non ci sono riuscita”

“Mi sono sentita molto in colpa – ha aggiunto la Pausini -, perché anche se lei per fortuna sa che la mia priorità è essere la sua mamma, oggi ho commesso un errore accettando di lavorare fino a così tardi ieri notte. Questo mio bel mestiere è anche molto complicato, per me e per lei. So che tante persone per lavoro non possono essere presenti a questi eventi dei nostri figli, in questi casi sapete come mi sono sentita stamattina piangendo tutte le lacrime”.

A darle conforto tanti fan, ma anche moltissime donne famose, come Antonella Clerici, che con lei condividono questo problema. Qualche tempo fa una riflessione simile era stata fatta da Chiara Ferragni, che sempre su Instagram aveva raccontato la sua paura di non essere una buona madre per Leone a causa dei troppi impegni.