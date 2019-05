Laura Pausini compie 45 anni: 11 curiosità che non sapete di lei

editato in: da

Laura Pausini compie 45 anni (è nata il 16 maggio 1974 a Faenza), ma come ha dichiarato: «Grazie a mia figlia il tempo che passa non mi fa paura». E in effetti Laura porta benissimo i suoi anni, sarà per quell’aria da ragazza acqua e sapone che la rende adorabile e l’ha fatta amare da tutti.

Sicuramente è una donna soddisfatta: è una delle cantanti italiane di maggior successo nel mondo, anche quest’anno ha partecipato ai Grammy Awards, ha una storia d’amore solida che dura ormai da oltre un decennio con Paolo Carta e una figlia di 6 anni, Paola, che adora.

La Pausini è un vulcano travolgente, ecco 11 cose che forse ancora non sapete di lei:

Fin da bambina Laura adora la musica. Comincia a cantare nel coro della chiesa ma la sua prima esibizione risale a quando a 8 anni canta Dolce Remì in un ristorante di Bologna. A 13 anni incide il suo primo demo. Poi partecipa a una serie di concorsi. Nel 1993 vince a Sanremo nella sezione Novità col brano La solitudine e da allora nessuno l’ha più fermata. La sua carriera è costellata da successi e milioni di dischi venduti nel mondo. Come tutti gli artisti, anche la Pausini ha le sue piccole scaramanzie: il suo numero sfortunato è il 9. In quei giorni Laura non vuole fare grandi cose. In questi 20 anni di carriera Laura ha raffinato il suo look: da ragazzina per bene della provincia romagnola in quel Sanremo 1993 è diventata una donna sofisticata e anche glamour. La cantante ama indossare il nero, ma tra i suoi colori preferiti ci sono anche il verde smeraldo, il turchese e il bianco. Come tutte le donne mediterranee, Laura ha le curve al punto giusto. Lei odia stare a dieta, anzi proprio non ci riesce. La Pausini non è comunque mai stata ossessionata dalla linea al punto da dichiarare: «Chili o non chili, mi piacevo ugualmente e soprattutto piacevo ai ragazzi. Per più di sei anni il mio peso si è aggirato intorno ai 70 chili fino ad arrivare a 73, ma questo non mi aveva mai impedito di vendere milioni di dischi e di essere molto richiesta ovunque» Laura adora i cani e pensa che per conquistare una donna bisogna regalargliene uno. Oggi però è in splendida forma, in vista del tour con Biagio Antonacci che partirà il 26 giugno 2019. La popstar ha una sorella minore, Silvia, che lavora in una boutique di Ravenna. Laura e Silvia hanno solo due anni di differenza e sono molto legate. La Pausini proprio non sopporta le donne in topless in spiaggia e l’espressione che usa di più quando è arrabbiata è “porca vacca”. E l’amore? Dal 2005 è legata a Paolo Carta che è anche il suo chitarrista, oltre a essere il padre di sua figlia Paola. La passione tra i due sboccia a Parigi, durante una serata dopo un concerto. Lui è divorziato dalla prima moglie, Rebecca, dalla quale ha avuto tre bambini, lei ha alle spalle due storie importanti. Oggi sono una coppia di cemento, ma per loro niente matrimonio. Laura ha dichiarato: “Non mi sposo se anche la mia migliore amica che è lesbica non può farlo”. L’8 febbraio 2013 la Pausini diventa mamma di Paola con un parto cesareo. La bimba si chiama così perché il nome è composto dalle prime lettere di Paolo e Laura. Solo dopo il compimento dei due anni, la cantante ha svelato il volto di sua figlia su Internet. Su Facebook la popstar conta oltre 6 milioni di follower. La cantante adora sua figlia e ama vestirsi come lei seconda la moda detta del “Mini me”. Nella sua vita c’è un’altra Paola molto importante: parliamo di Paola Cortellesi, amica carissima della Pausini. Che a sua volta ha una figlia di nome Laura. Laura è tifosa del Milan. I suoi film preferiti sono Forrest Gump, Proposta indecente e Amarsi.