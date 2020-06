La Prova del Cuoco chiude: Elisa Isoardi sostituita forse da Antonella Clerici

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

La Prova del Cuoco chiude dopo 20 anni, mancherebbe solo l’ufficialità della Rai. E il destino vuole che a sostituire Elisa Isoardi in quella fascia oraria su Rai Uno ci sarà probabilmente Antonella Clerici.

Si chiuderebbero così i conti tra le due donne che il caso ha messo l’una contro l’altra.

Da settimane circolano notizie che il celebre show cooking è in procinto di chiudere i battenti. Lo aveva anticipato con una indiscrezione Dagospia, ma ormai appare certo che dalla prossima stagione la trasmissione non ci sarà più, come scrive anche il Corriere della Sera. E la sua presentatrice, Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi aveva fatto di tutto per mettere a tacere i rumors, verrebbe di fatto silurata.

Ironia della sorte pare che Antonella Clerici la sostituirà con un nuovo programma di cucina dalla sua casa nel bosco. DavideMaggio lo dà quasi per certo. Una soluzione ideale per Antonellina che si riprende il mezzogiorno di Rai Uno pur restando vicina alla famiglia. I conti sembrano così tornare.

Le due presentatrici è dal lontano 2008 che continuano a prendere il posto l’una dell’altra. Elisa sostituì Antonella durante la maternità. E quando tornò, la Clerici dovette lottare per riavere la sua trasmissione. Poi nel 2018 quando decise di lasciare La Prova del Cuoco fu naturale in Rai richiamare la Isoardi che si trovò a gestire una pesante eredità. E ora pare sia arrivato di nuovo il momento di cedere il testimone alla sua rivale.

Nel frattempo la Isoardi scrive un messaggio sul suo profilo Instagram che ha il sapore dell’addio, dando l’appuntamento quotidiano alla Prova del Cuoco: “Alle 12 non mancate e grazie per la vicinanza che dimostrate in questo periodo ♥️”.

Un ringraziamento per i tanti fan che sono subito pronti a rincuorare la presentatrice, costretta a lasciare dopo due anni il timone della Prova del Cuoco. “Elisa dolce ❤️ sappi che io ho ricominciato a guardare la trasmissione dopo tanti anni grazie a te…si aprirà un portone vedrai 😘”. E ancora: “A me piaci ☺️❤️ spontanea! Bravissima! Vedrai che ci sarà in altra fantastica avventura per te ☺️”. “Cara Elisa se una persona speciale e vera , ti auguro tutto il meglio”.

Dunque, un ritorno amaro per la Isoardi che dal 25 maggio ha ripreso la trasmissione dopo il periodo di lockdown. Anche Claudio Lippi, partner professionale della bella Elisa, ha commentato la notizia della chiusura definitiva della Prova del Cuoco in un’intervista a Tv Blog: “Non ho ricevuto notizie in merito né dalla rete né dalla produzione. Qualora si decidesse di chiuderlo, inviterei a riflettere bene, a prescindere dagli eventuali conduttori futuri”. Dunque, non conferma e non smentisce, ma lancia un monito ai vertici Rai.