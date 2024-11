Kim Kardashian, il suo nuovo “amico” è un robot umanoide da 30mila dollari

Fonte: IPA Kim Kardashian

Se un tempo i migliori amici delle ragazze erano i gioielli, oggi sembrano essere i robot. Lo dimostra Kim Kardashian, che in una serie di stories pubblicate su Instagram ha presentato ai follower l’ultimo arrivato in famiglia: un umanoide realizzato da Tesla con cui si è divertita ad interagire e scherzare.

Il nuovo robot umanoide di Kim Kardashian

Un giocattolo extra luxury per Kim Kardashian. L’ereditiera statunitense ha presentato ai suoi follower un amico molto speciale: un robot Tesla Optimus con cui si è divertita ad interagire in una serie di Instagram Stories. Nei filmati condivisi dall’influencer, si può osservare come l’umanoide risponda tempestavimente agli input ricevuti dalla star: saluta, crea un cuore con le mani e mette in scena una corsa sul posto. In grado di imitare in tutto e per tutto gli atteggiamenti umani, la macchina ha perfino giocato a morra cinese con Kim, che non ha potuto nascondere il suo stupore.

Il robot in questione è un Tesla Optimus del valore di 30.000 dollari, che a molti ha ricordato il protagonista della pellicola iRobot. Il suo creatore Elon Musk lo ha definito “il più grande prodotto mai realizzato”, spiegando che può essere “un’insegnante, fare da babysitter ai propri figli, portare a spasso il cane, falciare, l’erba, fare la spesa, servire drink o semplicemente limitarsi ad essere un buon amico”. Di fronte al video pubblicato da Kim, l’ironia dei fan non si è comunque fatta attendere a lungo: alcuni hanno ironizzato sul fatto che l’imprenditrice, single dopo la fine della sua relazione con Odell Beckham Jr, abbia finalmente trovato un uomo a bassa manutenzione, che non abbia bisogno di dormire, di essere sfamato e, soprattutto, non dimentichi di abbassare la tavoletta del water.

Nelle stories successive, invece, la Kardashian ha svelato un altro robot di Tesla color oro in versione limitata, e si è seduta a bordo di una Telsa Cybercab, un’automobile senza conducente brevettata sempre dal brand di Elon Musk. “La Cybercab è incredibile” ha rivelato l’influencer, già proprietaria di unTesla Cybertruck, un pick-up a 4 porte a propulsione elettrica dotato di batteria agli ioni di litio ricaricabile.

Kim Kardashian e l’amore per la tecnologia

Diventata celebre grazie ai social e al mondo digitale, Kim Kardashian non ha mai nascosto la sua passione per la tecnologia. L’imprenditrice statunitense aveva mostrato in passato anche il suo ufficio, quartier generale del brand skincare SKKN: tra i corridoi non è stato difficile scorgere lettini abbronzanti ed una riproduzione in 3D del suo cervello, ma anche un manichino con le sue sembianze e dei maxi schermi in cui poter ammirare le sue campagne pubblicitarie in loop.

Anche per le sue linee di abbigliamento Kim ha deciso di utilizzare le tecnologie più avanzate, così da offrire alle sue clienti delle esperienze all’insegna del comfort e della vestibilità. Per SKIMS, la linea di intimo modellante da lei creata, la Kardashian ha scelto di servirsi di guaine ad alta pressione per definire perfettamente il corpo di chi le indossa: niente cuciture, ma un tessuto avvolgente come una seconda pelle che promette una silhouette paragonabile a quella delle sorelle Kardashian.