Kendall Jenner, ambasciatrice di bellezza che ispira la Gen-Z: prime foto

Fonte: Ufficio stampa - L’Oréal Paris Kendall Jenner, nuova ambasciatrice globale di L’Oréal Paris

Kendall Jenner è una giovane donna potente, influente e di talento che continua ad affascinare la Gen-Z. Personaggio cult della moda, imprenditrice e icona dei media, è diventata un modello per la sua generazione. Anche se il percorso che l’ha portata alla consapevolezza di quanto vale non è stato affatto semplice. Ma proprio la sua onestà, la sua capacità di condivisione hanno contribuito ad avviare

conversazioni tra milioni di giovani donne e ragazze che la ammirano.

Kendall Jenner: “Io valgo”

Perché semplicemente sapere che Kendall Jenner lotta anche con le insicurezze consente alle ragazze di aprirsi sui propri problemi e creare reti di supporto lungo il loro percorso verso l’autostima. Infatti non si è mai sottratta nel parlare apertamente di temi delicati come i problemi di salute mentale e ansia. Per tutto questo, non poteva che essere lei il nuovo volto globale di L’Oréal Paris.

Fonte: Ufficio stampa - L’Oréal Paris

Kendall Jenner a 27 anni sa quello che vale e lo vuole trasmettere a tutte le donne. “Sono assolutamente onorata di far parte di una nuova

sorellanza di donne incredibili e potenti e di poter dire quelle parole iconiche, «Io valgo». Entrare a far parte della famiglia L’Oréal Paris e avere l’opportunità di incarnare tutto ciò che il brand rappresenta è un vero e proprio momento a tutto tondo”.

Kendall Jenner, simbolo di sorellanza

E Kendall, top model di fama mondiale, di sorellanza se ne intende, grazie a sua madre Kris, ma anche alle sorellestre, un nome su tutte Kim Kardashian. Come parte di una famiglia guidata da una donna forte che ha aperto una nuova strada e ridefinito il successo per il mondo moderno, Kendall Jenner è un esempio di solidarietà e sorellanza. Lontano dalle telecamere, ogni membro della famiglia ha forgiato il proprio percorso mentre sosteneva gli altri nel loro.

Ognuna ha preso possesso della propria identità e del proprio destino, ritagliandosi le proprie storie uniche e allo stesso tempo mostrando come le donne possono crescere insieme e sostenersi a vicenda.

Kendall Jenner, ambasciatrice globale L’Oréal Paris

La Jenner ha un legame speciale con L’Oréal Paris. Da sempre fan del brand, ha confessato di aver praticamente provato tutti i tipi di shampoo. E adesso il suo prodotto preferito è il fondotinta Infallible Freshwear. La top model, con 350 milioni di follower sui social, sarà portavoce della Maison relazionandosi con il pubblico più giovane, oltre ad essere la protagonista delle prossime campagne make up a partire da settembre 2023. E le prime foto che le anticipano sono da capogiro.

Fonte: Ufficio stampa - L’Oréal Paris

Delphine Viguier-Hovasse, Presidente Globale L’Oréal Paris, ha dichiarato: “L’Oréal Paris è onorata di annunciare la nostra collaborazione con una delle donne più potenti del mondo. È un nuovo apice nella nostra missione di dare potere a ogni donna, ovunque.

In qualsiasi altro momento, Kendall Jenner avrebbe potuto avere lo stesso successo che ha ora, ma il suo valore, le sue scelte e la sua immagine potrebbero essere stati definiti o addirittura controllati da altri. Ma nessuno definisce Kendall Jenner se non Kendall Jenner. È l’incarnazione di tutto ciò che la Gen-Z rappresenta, possiede la sua immagine, cresce con orgoglio nella sua autostima e ispira gli altri a fare lo stesso.