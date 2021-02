Chi è Kathrin Freund, la moglie di Alex Schwazer

editato in: da

Kathrin Freund è la moglie di Alex Schwazer, da anni accanto allo sportivo e mamma della piccola Ida, nata nel 2017. Classe 1984, Alex è nato a Vipiteno, in provincia di Bolzano e sin da giovanissimo ha iniziato a praticare atletica leggera e ciclismo. In seguito ha deciso di dedicarsi solo alla marcia, sua grande passione. Nella sua lunga carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui l’oro nella 50 chilometri di marcia alle Olimpiadi di. Pechino.

Nel 2012, Schwazer ha affrontato un momento molto difficile ed è rimasto coinvolto in un’indagine sul doping. Quattro anni dopo Alex è tornato a marciare durante i Mondiali, ma è risultato per la seconda volta positivo al doping. Solo nel 2021, il Tribunale di Bolzano ha disposto l’archiviazione per il procedimento penale del 2016 nei confronti dell’atleta per non aver commesso il fatto. In passato Schwazer ha vissuto un’intensa storia d’amore con la pattinatrice Carolina Kostner. Nel 2016 ha incontrato Kathrin Freund, grande amore della sua vita, da cui ha avuto un anno dopo la figlia Ida.

La coppia si è sposata nel 2019 e vive in Alto Adige, a Calice di Racines. Bellissima e lontana dai riflettori Kathrin è molto riservata. A Vipiteno gestisce un centro dedicato all’estetica insieme alla sorella Silke ed è molto innamorata dello sportivo. “Mi godo questi momenti indimenticabili. È Ida la mia nuova forza, le racconterò la mia storia”, aveva raccontato lui qualche tempo fa alla Stampa.

Qualche tempo fa Carolina Kostner era tornata a parlare del legame con Schwazer, terminato dopo le accuse di doping nel 2012. “Quello che mi è successo mi ha cambiata profondamente – aveva spiegato -. Non so quanto ci vorrà prima che torni a fidarmi di qualcuno. Con Alex era stato amore a prima vista. Boom, colpita, persa. Però la mia vita era il pattinaggio, come la sua era la marcia. Il mio obiettivo immediato non era metter su famiglia, ma vincere l’olimpiade. Non c’era spazio per gelosie o pedinamenti. Non avrei avuto né l’energia né il tempo”.