Joey King come una moderna principessa: l’abito da sposa è magnifico

Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Joey King ha sposato il suo grande amore, Steven Piet. E non potrebbe essere più felice. La cerimonia si è svolta (in gran segreto) in una location da sogno in Spagna alla presenza dei parenti e degli amici più cari e tutto è stato curato nei minimi dettagli proprio dall’attrice che ha pronunciato il fatidico Sì a soli 24 anni. Ma adesso, a distanza di qualche giorno dal grande evento, possiamo ammirarla in tutto il suo splendore con un abito da sposa magnifico firmato da uno degli stilisti più celebri al mondo.

Joey King, l’abito da sposa è pura perfezione

La protagonista di The Act, film biografico che nel 2019 ci ha letteralmente strappato il cuore, e il neomarito hanno deciso di mantenere il loro segreto per qualche giorno, ma adesso il matrimonio è una certezza: la coppia ha pronunciato il fatidico Sì lo scorso 4 settembre e non potrebbe essere più felice.

Finalmente possiamo ammirare lo splendido abito da sposa che Joey King ha scelto per il giorno più importante e, dobbiamo ammetterlo, ci ha lasciato senza fiato. Come ha spiegato Vogue, a cui ha concesso l’esclusiva delle nozze, la giovane e bellissima attrice dal volto di bambola voleva uno stile classico ma con un tocco speciale. Questo ha significato soltanto una cosa: girare per mesi nei negozi provando un abito dopo l’altro. Purtroppo, senza successo.

Ma quando le hanno mostrato la collezione da sposa di Oscar de la Renta è arrivata l’ispirazione. Joey è rimasta incantata non soltanto da uno, ma da ben quattro diverse creazioni che ha deciso di acquistare e indossare durante il lungo weekend dedicato alle nozze. Tra questi c’è il delizioso abito da cocktail con corpetto ricamato in pizzo e gonna di tulle che ha sfoggiato durante il ricevimento (e la cena di prova), ma senza dubbio il grande protagonista è quello scelto per la cerimonia.

Un magnifico abito ricoperto di petali ricamati a mano, uno per uno, con vita a goccia e scollatura senza spalline. Una vera visione in bianco, impreziosita da un semplicissimo velo posto sui lunghi capelli biondi, lasciati sciolti e morbidi sulle spalle. Il beauty look non è stato da meno, con una scelta altrettanto glam ma votata alla totale semplicità: come si vede negli scatti, il viso è naturale e il make up mette in risalto i tratti della bellissima Joey.

La location da sogno del matrimonio

Per un matrimonio da favola, ci vuole la giusta location! E la dolce Joey King ha saputo sceglierla con grandissimo gusto. Come ha spiegato a Vogue, sia lei che il futuro marito Steven Piet volevano sposarsi all’estero e, alla fine, hanno optato per il meraviglioso ed elegante ristorante La Fortaleza di Maiorca.

“Stavamo cercando qualcosa di unico e privato che fosse grandioso ma intimo allo stesso tempo – ha spiegato l’attrice. Abbiamo trovato La Fortaleza a Maiorca, che sembra la versione spagnola de Il grande Gatsby. È storico senza essere datato. Sembrava senza tempo, proprio come l’amore che proviamo l’una per l’altro”. Lo ha definito il “luogo dei nostri sogni” e così è stato.

Joey King e Steven Piet, un amore da favola

Galeotto fu proprio il set di The Act, in cui Joey King interpretava la giovane e sfortunata protagonista mentre Steven Piet si occupava della regia. C’è stata immediatamente una certa intesa tra i due, ma all’inizio solo sul piano professionale. Almeno per lui.

Joey in fondo al suo cuore sapeva che quell’uomo aveva qualcosa di speciale ma, un po’ per timidezza o forse per timore, ha aspettato che il lavoro sul set si concludesse prima di farsi coraggio e chiedergli di uscire. “È stata la decisione migliore della mia vita”, ha ammesso e le foto delle loro nozze non fanno altro che confermare queste parole.

L’attrice e il regista si sono frequentati per tre anni prima che lui, durante un romantico viaggio organizzato per festeggiare l’anniversario, le facesse la fatidica proposta. Si è inginocchiato, le ha detto le parole d’amore più belle che una donna possa desiderare e, infine, Joey ha detto Sì. Il resto è storia (e ci piace da matti).