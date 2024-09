Fonte: Getty Images Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck e l’incontro con il potente avvocato a Los Angeles: cosa sappiamo? L’ex coppia, che è stata sorpresa in atteggiamenti equivoci non poco tempo fa dopo l’annuncio del divorzio, è stata avvistata insieme all’avvocato divorzista delle celebrità, Laura Wasser, a Los Angeles. A depositare la richiesta di separazione è stata la Lopez: con Affleck, tutto è finito il 26 aprile 2024.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il divorzio “spiacevole”

Sono pronti a dirsi addio: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono riuniti per definire i dettagli del divorzio. La Lopez è arrivata da sola all’incontro, a West Hollywood, con una gonna midi color crema e un top a maniche lunghe abbinato. L’avvocato scelto per il divorzio è lo stesso che ha rappresentato Affleck quando si è separato da Jennifer Garner nel 2018. Affleck, invece, non è stato fotografato (ma l’auto era parcheggiata in un posto che gli è stato riservato).

Stando a quanto riporta TMZ, l’ex coppia avrebbe scelto questo posto “neutrale” come luogo di incontro per le procedure di divorzio. C’è, però, un “ma”. Non hanno firmato un accordo prematrimoniale prima di “fuggire” a Las Vegas sposandosi nel 2022 (si sono risposati anche in Georgia e nello stesso giorno, due anni dopo, la Lopez ha chiesto il divorzio). Una fonte ha rivelato a People che “ci sono alcuni punti critici per quanto riguarda gli aspetti finanziari”.

Perché il divorzio potrebbe diventare spiacevole

Quando Jennifer Lopez ha presentato la domanda per porre fine al matrimonio, ha scritto che i beni erano “sconosciuti”. Senza un documento legale che protegga i beni di entrambe le parti, redditi o proprietà maturate durante il matrimonio sono, di fatto, una “proprietà in comune”. Entrambi gli ex coniugi possono essere considerati proprietari di redditi, debiti o proprietà, indipendentemente da chi li ha comprati, maturati o guadagnati. Basti pensare alla Lopez, che, nel periodo del matrimonio, seppur “breve”, ha lavorato in Shotgun Wedding, The Mother, This Is Me … Now e Atlas. E ha anche lanciato il suo marchio di cocktail già pronti, portando il suo patrimonio netto a una cifra che si stima intorno ai 400 milioni di dollari.

Il patrimonio netto di Affleck è inferiore rispetto a quello della Lopez, circa 150 milioni di dollari, ma nello stesso periodo ha terminato la produzione di The Accountant 2 e ha recitato in Air e Hypnotic, oltre ad aver prodotto The Instigators. Stando alla documentazione, in ogni caso, la Lopez ha rinunciato al mantenimento e ha chiesto al giudice di respingere qualsiasi richiesta di mantenimento da parte di Affleck.

Sia la Lopez quanto Affleck, in ogni caso, almeno per il momento, stanno cercando di capire cosa ottenere. Il divorzio potrebbe non essere finalizzato prima di febbraio 2025. La situazione è indubbiamente spinosa, e potrebbe diventare spiacevole, eppure gli ex sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti. Stanno andando avanti dopo la separazione, anche se sono “attratti” l’uno dall’altra. La Lopez avrebbe tentato di tutto per ricucire il rapporto, ma Affleck non si è mai dimostrato troppo “interessato”: un amore, il loro, sulla via del tramonto, per sempre.