Jennie Garth, primo shooting in lingerie a 53 anni. Ed è pazzesca

Jennie Garth condivide gli scatti del suo primo shooting in lingerie su Instagram: "Non mi sono mai sentita più sicura, o a mio agio nella mia pelle"

Fonte: IPA Jennie Garth

Primo shooting in lingerie per Jennie Garth, l’indimenticabile Kelly in Beverly Hills 90210: su sua stessa ammissione, non lo avrebbe mai pensato possibile. Eppure, a 53 anni, è arrivata la sua “prima volta”. Sentendosi perfettamente a suo agio, oltre che orgogliosa, dal momento in cui la campagna è stata lanciata per celebrare le donne in ogni fase della loro vita. Inclusa quella della menopausa.

Jennie Garth, il primo shooting in lingerie a 53 anni

C’è sempre una prima volta per tutto, e a volte quando meno ce lo aspettiamo: è il caso di Jennie Garth, la splendida Kelly Marlene Taylor di Beverly Hills 90210, che su Instagram ha condiviso gli scatti – pazzeschi, è il caso di dirlo – del suo primo shooting in lingerie. “Non avrei mai pensato di fare il mio primo servizio di intimo a 53 anni… ma eccoci qui! E non mi sono mai sentita più sicura, o a mio agio nella mia pelle”, ha scritto a corredo delle foto.

“Sono orgogliosa di far parte di questo momento, non solo perché è la prima volta per me”, e ha spiegato il motivo: la campagna ha l’obiettivo di sostenere e celebrare le “donne in ogni fase della vita, compresa la menopausa”. Nelle foto, indossa dei completi diversi, come quello azzurro senza cuciture, quello nero con ferretto o ancora un abbinamento beige con camicia blu sbottonata.

Questo momento arriva in una fase delicata della vita di Jennie Garth, che da tempo lotta contro la menopausa. La Garth ha iniziato, inoltre, un percorso di crescita dopo aver compiuto 50 anni: “Non ero più sicura di cosa stessi facendo nella vita, e ho deciso che mi sarei concentrata sull’aiutare le persone o diffondere un po’ di positività“.

Jennie Garth, i problemi con la menopausa

Per noi donne, la menopausa è una fase delicata della vita, perché il corpo attraversa un periodo intenso, dove molto cambia. Per le star, parlarne è sempre stato quasi un tabù, ma – per fortuna – ci stiamo avvicinando, seppur un passo alla volta, a una società evoluta dove certi temi devono essere affrontati senza imbarazzo né disagio per condividere speranza, ma anche la sensazione di non essere soli.

Sempre su Instagram, aveva parlato dei sintomi della menopausa: “I miei viaggi e i miei impegni di lavoro, i dolori muscolari, per non parlare della menopausa, sono un campo minato quotidiano, sia fisicamente che mentalmente. Ecco il punto… mi mantengo motivata obbligandomi ad allenarmi. So che mi sentirò sempre meglio facendolo. Ma ultimamente a volte ho la sensazione che il mio corpo stia lottando contro di me“.

Un argomento che ha molto a cuore e che ha affrontato anche nel suo podcast I Choose Me insieme alla Dottoressa Mary Claire Haver. “Sono davvero felice di prendere parte al dibattito e di usare la mia piattaforma per destigmatizzare questo argomento, perché è un argomento di cui noi donne non dovremmo vergognarci di parlare”. E proprio la vergogna è il motivo per cui troppo spesso ci giriamo dall’altra parte, senza avere il coraggio di andare fino in fondo alla questione.