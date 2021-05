Isola, la gaffe di Ilary Blasi con i naufraghi mette a rischio tutto

editato in: da

La gaffe di Ilary Blasi con i naufraghi potrebbe cambiare tutto. Nell’ultima puntata dello show infatti la conduttrice ha rivelato, senza volerlo, la presenza di Playa Imboscadissima, la spiaggia in cui approdano i naufraghi che vengono eliminati e che potrebbero tornare in gioco.

Per qualche settimana la spiaggia segreta ha ospitato Beatrice Marchetti, la modella che, dopo l’eliminazione, ha dimostrato grande forza e coraggio. Nel corso dell’ultima puntata Playa Imboscadissima ha accolto anche un’altra concorrente, Francesca Lodo, che, dopo lo scontro con Andrea Cerioli, ha abbandonato la Palapa, perdendo al televoto.

I naufraghi non sono a conoscenza dell’esistenza della spiaggia e sono convinti che, dopo l’eliminazione, l’unica opzione sia quella di tornare in Italia. Il segreto è fondamentale per rendere più efficaci alcuni meccanismi del reality. Nell’ultima puntata in onda il 10 maggio però Ilary Blasi senza volerlo si è lasciata sfuggire alcune affermazioni.

Tutto è accaduto durante la sfida con i sacchi di fango fra Valentina Persia e Rosaria Cannavò. Quest’ultima non ha resistito molto, perdendo immediatamente la prova. “Sei la seconda nominata, come mai?”, ha chiesto la conduttrice, ironizzando su quanto accaduto. “Purtroppo non ho forza nelle braccia”, ha spiegato la modella che ha scatenato ulteriormente l’ironia della Blasi: “Ce lo potevi dire prima – ha replicato -. Abbiamo mandato la pubblicità, siamo andati su Playa Imboscadissima e sei durata tre secondi”.

Subito dopo Ilary si è accorta di aver fatto un errore, ma ormai era troppo tardi. I naufraghi non hanno reagito e non è ancora chiaro se siano a conoscenza di Playa Imboscadissima oppure no. Di certo questa rivelazione rischia di cambiare, ancora una volta, tutte le dinamiche di gioco.

Attualmente la spiaggia ospita Beatrice Marchetti. La modella era stata eliminata poco dopo il suo arrivo all’Isola dei Famosi, approdando sul lido segreto. Ora a farle compagnia c’è Francesca Lodo che sogna un riscatto dopo l’eliminazione e le liti con gli altri naufraghi. Fra le lacrime e mille dubbi, l’ex velina di Striscia ha deciso di restare ancora in Honduras accogliendo la richiesta della Marchetti. “Sto impazzendo, ho bisogno di parlare con qualcuno”, ha confessato la top model e Francesca, fra gli applausi del pubblico, ha accettato d rimanere con lei.