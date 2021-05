Isola 2021, c’è la data della finale ma spunta il problema quarantena

editato in: da

Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Dopo la lunga serie di abbandoni per infortuni e problemi di salute, si aggiunge un nuovo grattacapo per il reality di Canale5, che potrebbe dover ricorrere a mezzi straordinari per la finale, fissata per il 7 giugno.

Stando alle regole attualmente in vigore, non sarà possibile organizzare la finale com’è da tradizione. Tutti i naufraghi, infatti, sono tuttora tenuti al rispetto della quarantena di 10 giorni poiché provenienti dall’estero, senza – quindi – avere la chance di essere in studio per la puntata conclusiva.

Le attuali norme anti-Covid impongono, infatti, che tutti coloro che rientrano dall’estero rispettino un isolamento di 10 giorni, proprio com’è accaduto per gli eliminati che sono riapparsi in studio dopo molto tempo.

A questo punto, gli scenari che potrebbero aprirsi risultano molteplici. Quasi impraticabile l’eventualità di incoronare il vincitore direttamente in Honduras, senza scenografia e senza consegna del trofeo da parte di Ilary Blasi. Si pensa anche a un collegamento da remoto, con una proclamazione a distanza che – al solo pensiero – mette già i brividi.

Sempre nell’ordine delle ipotesi, rimane invece la creazione di una bolla su Milano che consentirebbe ai naufraghi di stare isolati dal resto del pubblico oppure, come ultima spiaggia, si potrebbe proporre la messa in onda della finale a distanza di 10 giorni dall’ultima puntata, in modo da rispettare tutte le restrizioni in campo.

A questo punto, si spera che le regole vengano presto allentate. Allo stato attuale delle cose, la finale non può essere organizzata in presenza e nel rispetto delle norme, ragion per cui si starebbe già pensando a una soluzione alternativa che consenta di portare a termine il faticoso progetto dell’Isola.

Intanto, gli ascolti continuano ad arrancare mentre dà forfait anche Iva Zanicchi, che nel corso dell’ultima puntata ha dovuto abbandonare lo studio perché punta da una vespa. L’opinionista ha lasciato il suo posto per tornare a casa ma è stata letteralmente travolta dall’affetto di tutti i fan, che sperano in una sua rapida ripresa e in un suo tempestivo ritorno in studio.

La messa in onda rimane, invece, invariata. Si proseguirà con il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì ma il gioco è ormai agli sgoccioli. Resta solo da capire come e quando sarà incoronato il vincitore, se in Italia o direttamente in quel di Cayo Cochinos.