Irama torna dopo mesi di silenzio e fa un regalo ai fan

Irama sceglie di tornare sulle scene regalando ai fan una sorpresa inaspettata: un modo per comunicare in modo autentico

Fonte: IPA Irama

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2025, i fan di Irama hanno dovuto aspettare un po’ prima di avere notizie del proprio beniamino, che per qualche tempo aveva scelto di prendersi una pausa. Una scelta che ha ovviamente incuriosito chi lo segue da sempre: in un mondo in cui tutto scorre veloce, anche il silenzio di un artista può diventare rumoroso, soprattutto quando si tratta di una figura come Irama, capace di costruire un legame forte e diretto con il proprio pubblico.

Ora, il cantante torna sui social spiegando il motivo per cui aveva scelto di fermarsi per un attimo regalando ai fan una sorpresa.

Irama torna dopo un periodo di silenzio

Sempre più spesso, artisti della nuova scena pop scelgono di fermarsi dopo periodi di forte esposizione: è successo di recente anche a Sangiovanni e Angelina Mango, che dopo esperienze molto visibili tra Sanremo e talent show hanno deciso di prendersi del tempo per sé. Una scelta che racconta una nuova sensibilità nel mondo musicale, dove fermarsi non è più visto come un passo indietro, ma come un gesto necessario.

La stessa consapevolezza che ha avuto anche Irama: il cantante, dopo aver partecipato a Sanremo 2025 con il suo brano Lentamente, si è allontanato dalle scene in un silenzio che non è passato inosservato ai fan ma che, ora, si traduce in qualcosa di nuovo e bellissimo.

A raccontarlo lo stesso cantante che, sui suoi canali social, ha condiviso una serie di foto corredate dai motivi della pausa: “Sono sparito per un po’, avevo bisogno di staccare, di concentrarmi sulla musica. Non ho bisogno di correre, di inseguire qualcosa. Ho iniziato ad appuntare parole, pensieri, simboli, presto tutto avrà senso. Ora ci sono”.

E, in effetti, il cantante sembra essere pronto a tornare a riprendersi i palchi grazie a un tour estivo che lo terrà impegnato nei mesi più caldi dell’anno in giro per l’Italia, fino ad arrivare, a ottobre, all’Arena di Verona.

Il regalo di Irama ai fan

Ma i concerti estivi non sono l’unico regalo che Irama ha pensato di fare ai suoi fan. Nessun nuovo singolo, ma qualcosa più intimo e allo stesso tempo potentissimo. “Negli ultimi mesi ho sentito il bisogno di rallentare, di mettere distanza dal rumore e ritrovare me stesso. Ho ricominciato a scrivere. Su carta, a mano, senza filtri. È stato il mio modo per fare chiarezza, per ritrovare un contatto vero con quello che sento” spiega il cantante all’interno delle sue storie Instagram.

Da qui nasce l’idea di una casella postale: un invito a scrivere, con calma, con sincerità. Non tramite like, commenti o direct. “Un modo per tornare a parlare con voi in maniera diversa, più intima. Scrivetemi. Senza fretta. Con le vostre parole. Le leggerò una per una. Ho bisogno anche di questo: di riconnettermi con voi”.

La casella postale è la numero 144, via Cordusio 4, Milano. Una proposta in controtendenza nel mondo iper-digitale in cui viviamo. Non è ancora chiaro se questa iniziativa porterà a un nuovo progetto musicale, a un disco, a una tournée più raccolta. Ma una cosa è certa: Irama non è mai stato così vicino, anche nel silenzio.