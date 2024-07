Il bikini di tendenza di Ilary Blasi, in vacanza in Grecia con Bastian Müller

Fonte: IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi non è stata protagonista della stagione televisiva invernale, visto che la conduzione dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è passata a Vladimir Luxuria e non le è stato assegnato il timone di un altro programma tv. D’estate, però, la conduttrice televisiva sta facendo vedere tutta la sua bravura e ironia alla conduzione di Battiti Live, insieme ad Alvin e Rebecca Staffelli.

Mentre ancora le puntate del programma televisivo musicale stanno andando in onda, Ilary Blasi è volata in Grecia con il compagno Bastian Müller e, dal paese straniero, ha condiviso diversi scatti che raccontano le sue vacanze. Di recente la presentatrice tv ha indossato un costume che segue il trend di stagione. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto un bikini spezzato bicolore per la sua giornata di divertimento in Grecia.

Ilary Blasi, il bikini bianco e marrone

Ilary Blasi è in onda ogni lunedì sera su Canale 5 con la sua Battivi Live. Ancora non sono stati svelati, però, i suoi impegni televisivi per la prossima stagione. In attesa di conoscere il suo futuro professionale, Ilary Blasi si sta godendo l’estate in compagnia di Bastian Müller, con cui la relazione sembra andare a gonfie vele.

I due, infatti, hanno raccontato sui loro canali social ufficiali le loro vacanze in Grecia e, in particolare, a Mykonos. Dall’isola del Mare Egeo la coppia ha condiviso diverse stories che li raffigurano in cene romantiche o passeggiate mano nella mano. Non è mancata una foto senza veli al tramonto, postata da Ilary Blasi dalla vasca del balcone della sua stanza in Grecia.

Di recente, invece, la conduttrice televisiva, ha condiviso degli scatti in bikini. Per divertirsi in vacanza, Ilary Blasi ha scelto uno stile davvero di tendenza. Infatti la presentatrice tv ha indossato un costume che segue proprio un trend di stagione per quanto riguarda il beachwear, optando per un modello spezzato, con un top marrone scuro monospalla con frange pendenti e un filo di brillantini a decorare l’orlo superiore e una parte inferiore bianca a vita alta.

Ilary Blasi, l’amore la ringiovanisce

Ilary Blasi ha seguito una delle tendenze dell’estate 2024 per quanto riguarda i costumi, scegliendo un bikini spezzato in Grecia. Il trend era già stato anticipato, a inizio della bella stagione, da un’altra amata presentatrice televisiva, Caterina Balivo, che aveva scelto d’indossare un costume spezzato multicolor per una giornata al mare con la sua famiglia.

Le foto di Ilary Blasi sono state molto apprezzate dai suoi followers che hanno notato, in particolare, la bellezza senza tempo della conduttrice televisiva che sembra, addirittura, ringiovanita negli ultimi tempi: “Io la trovo ringiovanita (pur essendo giovane, ma ultimamente sembrava più grande della sua età), più serena, sorridente e più bella che mai, “È diventata molto più bella”. I tanti ammiratori della presentatrice tv hanno notato il suo sorriso spensierato che la rende ancora più bella: “Sei stupenda Ilary!” e “Sei bella come e più di sempre, il tuo sorriso parla per te e i tuoi occhi anche”.

Evidentemente l’amore di Bastian Müller fa molto bene a Ilary Blasi che appare radiosa, in ogni scatto.