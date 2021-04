I giorni dell’abbandono di Elena Ferrante, con Natalie Portman: 5 cose da sapere

editato in: da

I giorni dell’abbandono di Elena Ferrante diventa un film con Natalie Portman. Non è la prima volta che questo romanzo, scritto dalla misteriosa autrice italiana viene trasformato in pellicola, già nel 2005 infatti è stata realizzata la trasposizione per il grande schermo.

Quella volta si era trattato di un progetto made in Italy per la regia di Roberto Faenza e ambientato a Torino, che ha visto al lavoro un cast di attori eccezionale con Margerita Buy nel ruolo di Olga, e Luca Zingaretti in quello di Mario.

Elena Ferrante, con questa notizia, si dimostra sempre di più un’autrice capace con le sue storie di uscire dai confini nazionali, così come ha fatto – ad esempio – la serie tv dell’Amica Geniale, o la trasposizione cinematografica del libro La figlia oscura, che vede alla sua prima prova come regista Maggie Gyllenhaal.

Ma cosa sappiamo, invece, del nuovo progetto per I giorni dell’abbandono?

Il titolo del film

I giorni dell’abbandono sarà un film e il titolo originale sarà The days of Abandonment, la protagonista principale si chiamerà Tess, e non Olga come nella versione originale del libro e del primo film.

La trama

La storia narra di una donna che ha messo da parte i propri sogni per una vita stabile e che si ritrova lasciata dal marito, dovendo a quel punto affrontare un momento di profonda crisi.

Il ruolo della protagonista

A interpretare il ruolo della protagonista sarà Natalie Portman, talentuosa attrice premio Oscar che nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a numerosi film di successo. La si può ricordare ne Il cigno nero, interpretazione che le è valsa numerosi premi tra cui un Oscar, è stata Jacqueline Kennedy nel film biografico Jackie, ha recitato in Closer, V per Vendetta. Il primo ruolo di attrice è datato 1994, quando è apparsa nel film francese Léon.

La produzione

Oltre che attrice protagonista, Natalie Portman è anche produttrice della trasposizione cinematografica di I giorni dell’abbandono, attraverso la sua MountainA. Produttrice esecutiva Elena Ferrante.

La regia

La regia è stata affidata a Maggie Betts, regista americana che con il suo primo lungometraggio (Novitiate) ha ricevuto il Sundace Award. Al momento la pellicola The days of Abandonment è in fase di pre – produzione.