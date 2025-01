Henry Cavill e la compagna Natalie Viscuso sono diventati genitori

Fonte: IPA Henry Cavill

Henry Cavill è diventato papà. A diffondere la notizia è stato People: l’attore britannico, che ha prestato il volto a Superman, non ha fatto alcun annuncio ufficiale ma è stato avvistato in Australia, dove sta attualmente girando il film live-action Voltron, insieme alla compagna Natalie Viscuso spingere un passeggino.

Henry Cavill è diventato papà per la prima volta

Una bellissima notizia per i fan di Henry Cavill: la star di The Witcher e di Superman e la compagna Natalie Viscuso sono diventati genitori per la prima volta. Nessun annuncio ufficiale per la coppia, ma una serie di foto diffuse dai paparazzi sul Daily Mail che hanno avvistato l’attore e la fidanzata in Australia – dove Cavill è impegnato nelle riprese del film Voltron – mentre portano a spasso un passeggino.

A dare conferma della lieta notizia è stato poi il magazine People, che però non ha svelato alcun dettaglio né sul sesso del bebè né sulla data di nascita del bimbo (o della bimba) venuto al mondo. Era stato proprio l’attore, lo scorso aprile, ad annunciare al mondo che sarebbe presto diventato padre durante un’intervista con Access Hollywood alla prima del suo ultimo film, The Ministry of Ungentlemanly Warfare insieme alla compagna, che al tempo mostrava già il pancino. In quell’occasione era apparso emozionato della prospettiva di diventare padre: “I miei genitori mi hanno ispirato ad abbracciare la paternità. Sono molto emozionato. Sia io che Natalie siamo entusiasti”, aveva dichiarato.

In una recente intervista con Men’s Health UK, Henry aveva espresso il desiderio di essere un genitore attivo ed energico. “Se un giorno avrò dei figli, voglio essere il papà che corre dietro a loro. E se avrò dei figli, già adesso comincia ad essere piuttosto tardi. Ma voglio essere un papà in forma e in salute, non zoppicante, come se fosse ‘Ok, vado solo a prendere fiato'”.

Henry Cavill e Natalie Viscuso, la loro storia

L’attore britannico, che per anni ha prestato il volto a Superman e Clark Kent nell’universo cinematografico della DC, fa coppia con Natalie Viscuso ormai da tre anni. I due mantengono da sempre un profilo basso, evitando di condividere troppo della loro vita privata. L’ufficializzazione della coppia era infatti avvenuta su Instagram nell’aprile 2021, ma il primo red carpet insieme risale all’ottobre 2022 a New York per la premiere di Enola Holmes 2, il film di Netflix che aveva visto Cavill recitare nei panni di Sherlock Holmes al fianco di Millie Bobby Brown.

Con l’attore Natalie Viscuso condivide la passione per il lavoro nel mondo dello spettacolo, anche se da dietro le quinte: dopo aver ricoperto ruoli di spicco in Legendary Entertainment, una delle società dietro ai film di Cavill come l’uomo d’acciaio (2013) ed Enola Holmes (2020), ha ottenuto una posizione di rilievo come vice presidente presso Vertigo Entertainment, una delle più importanti case di produzione a livello mondiale, coinvolta in progetti come IT, Five Nights at Freddy’s e The LEGO Movie. Quando lavorava per Legendary si è occupata anche della produzione di Dune, con Zendaya, Jason Mamoa, Timothée Chalamet (solo per citarne alcuni).