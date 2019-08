Francesca De Andrè, è finita con Gennaro. E si rivede con l’ex

editato in: da

È già finito l’amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Quella che nel Grande Fratello era stata una storia tormentata si è conclusa nel peggiore dei modi.

I due si erano conosciuti nella casa più spiata d’Italia. Lei, carattere forte e fumantino, ha avuto da subito forti scontri con la maggior parte dei coinquilini. Lui, invece, pacato e amichevole, si era fatto ben volere da tutti. Diversi in maniera così evidente che nessuno, almeno inizialmente, sembrava credere alla loro storia.

Francesca, inoltre, ai tempi della messa in onda del reality era fidanzata con Giorgio Tambellini e, per questo, frenata nei confronti di Gennaro. Fino a quando, di fronte l’Italia intera, la De André è venuta a conoscenza di più di un tradimento di Giorgio. Dopo un confronto acceso, in cui il ragazzo ha ammesso i suoi sbagli, la storia con Gennaro ha preso il volo.

Contro ogni pronostico i due sembravano resistere. Dediche d’amore e sorrisi su Instagram, niente sembrava poterli separare. L’idilio, però, è durato ben poco. I baci e gli abbracci si sono ben presto trasformati in accuse e frecciatine. A colpire, in particolare, la rilevazione di Gennaro che ha fatto notare come Francesca De Andrè abbia ricominciato a seguire sui social l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. Ha, inoltre, parlato di parolacce, aggressioni, insulti e tradimenti messi in atto dall’ex gieffina.

La risposta della De Andrè non si è fatta attendere, nonostante la volontà di prendersi del tempo per riflettere. Ha poi chiarito le motivazioni che hanno portato alla fine della relazione con Gennaro Lillio: incomprensioni e incompatibilità caratteriali. Due versioni totalmente differenti, quindi. Sarà difficile scoprire quale delle due si avvicini di più alla realtà.

Francesca, inoltre, ha affrontato il discorso riguardante Giorgio Tambellini. La domanda, infatti, sorge spontanea: quanto centra lui nella crisi tra la De Andrè e Gennaro? Stando alle parole di lei, non molto:

Non ho mai più avuto un confronto con Giorgio, cosa che non mi appartiene, ma mi è stato chiesto di non farlo e, per rispetto della persona con la quale stavo, non l’ho fatto. Ma ora sì. Avete visto come sono, ho sempre affrontato tutti, e ho messo la faccia nel bene e nel male, in prima persona. In questo caso invece sono andata contro il mio essere, reprimendo l’esigenza di un confronto al di fuori del contesto tv, dove siamo stati travolti da qualcosa di più grosso di noi che ha portato entrambi a perdere completamente la lucidità, io da dentro la Casa e Giorgio da fuori. Una volta passato l’uragano, però, credo che nella vita ci si debba sempre confrontare, anche se è finita, dando il giusto valore a una storia che è durata quasi un anno prima che entrassi nella Casa. Se questo vuole dire nascere e morire tondi sì, sono e rimarrò tonda.

Le parole di Gennaro, però, sono rimaste ben impresse nella memoria dei fan, e non, della coppia. Cosa avrà voluto dire? A quali tradimenti si riferiva? Per saperne di più non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti da parte di Francesca e Gennaro.