Giovanni Terzi, anche il compagno di Simona Ventura positivo al Covid

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Solo poche ore fa, Simona Ventura aveva annunciato di essere risultata positiva al Covid – motivo per cui ha dovuto rinunciare alla sua attesissima partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Ora, anche il suo compagno Giovanni Terzi ha rivelato sui social di aver contratto il virus.

“Alla fine è toccato anche a me… positivo al Covid-19” – ha scritto Terzi in un breve post su Instagram, a didascalia di una foto che lo ritrae in mascherina mentre si trova all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano – “Ma oggi più che mai evviva la vita e, sotto la mascherina, credetemi, c’è il sorriso”. Il suo è un messaggio di speranza, volto a rincuorare i tanti che, proprio come lui, si sono trovati e si trovano tutt’oggi a dover affrontare questa malattia.

Giovanni Terzi non ha raccontato alcun altro dettaglio sulle sue condizioni di salute, quindi non sappiamo se è asintomatico o se ha manifestato alcuni sintomi del Coronavirus. Tantissimi, tra amici e fan, si sono raccolti sotto il suo post per augurargli una pronta guarigione. Tra questi, spicca il tenerissimo messaggio della sua compagna: Simona Ventura gli ha scritto semplicemente “Ti amo”, due parole che rivelano il grande sentimento che li unisce. Immediata anche la risposta di Giovanni: “Ti amo, oggi più di ieri”.

Come dicevamo, anche la Ventura è risultata positiva al Covid. A quanto pare, lei non ha alcun sintomo: ha scoperto di essere stata contagiata solo dopo l’ennesimo tampone al quale si era sottoposta negli ultimi giorni per motivi lavorativi. Simona avrebbe dovuto fare la sua comparsa sul palco dell’Ariston nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2021, accanto ad Amadeus e a Fiorello.

Tra le tante co-conduttrici che hanno allietato questa edizione della kermesse canora, lei era una delle più attese: questa splendida occasione avrebbe segnato il suo ritorno a Sanremo dopo ben 17 anni, ma la Ventura vi ha dovuto rinunciare. A dare l’annuncio del suo forfait è stato Amadeus, durante una delle ultime conferenze stampa del Festival: “Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo”.

Lei stessa, riportando su Instagram un breve estratto della conferenza stampa in cui il suo caro amico Amadeus dava la triste notizia, ha raccontato: “Ebbene sì, il maledetto virus ha colpito anche me. […] Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa“.