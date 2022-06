Giorgia Soleri: “Un pazzo sabato sera” (in ospedale). Ma lei non si arrende

Fonte: IPA Giorgia Soleri

Quello che avrebbe dovuto essere un weekend impegnativo ma piacevole si è trasformato in ore di dolori e un pizzico di paura: Giorgia Soleri ha avuto un malessere che l’ha costretta a trascorrere il sabato sera in ospedale, mettendo a rischio uno dei suoi appuntamenti più importanti. Ma lei non è certo tipa da arrendersi così facilmente. Dopo essersi riposata qualche ora, con la fedele compagnia del suo amorevole gattino, si è rimessa in piedi pensando già all’incontro che la stava aspettando.

Giorgia Soleri, il sabato sera in ospedale

Grande la preoccupazione dei fan per Giorgia Soleri, che nelle scorse ore ha rivelato di essere finita in ospedale a causa di un improvviso malessere. Tra le sue storie di Instagram ha condiviso una foto che la vede nella stanza di un pronto soccorso, con una flebo appesa all’asta: “Pazzo sabato sera” – ha scritto la modella, con un pizzico di ironia che è da sempre una delle sue armi principali nel combattere la sua malattia. E poi, rassicurando tutti i suoi follower, ha aggiunto: “Sto già meglio, non preoccupatevi”. Nessuna spiegazione sul malore che l’ha condotta in ospedale, ma probabilmente si tratta di qualcosa collegato ai suoi problemi di salute.

Da tempo, Giorgia è testimonial di due importanti patologie tutte al femminile: l’endometriosi e la vulvodinia, malattie difficilissime da diagnosticare e, nel caso della seconda, addirittura da molti neanche riconosciuta. Facendosi portavoce delle tantissime donne che soffrono di questi disturbi e che non riescono a trovare qualcuno che le ascolti, la Soleri ha approfittato della sua notorietà per mostrare cosa significhi essere affette da patologie che ad oggi solo pochi medici prendono davvero in considerazione.

Non è dunque la prima volta che la fidanzata di Damiano pubblica aggiornamenti sul suo stato di salute, per far sì che tutti vengano a conoscenza anche del lato più oscuro di queste malattie, fatto talvolta di dolori lancinanti e di corse in ospedale. Proprio ciò che è accaduto sabato sera: per fortuna, tutto si è concluso per il meglio. Dopo aver lasciato il pronto soccorso, Giorgia è tornata a casa e si è riposata un po’, con il suo Legolas sempre accanto (un bellissimo micione che, a quanto pare, non l’avrebbe lasciata sola neanche un minuto).

Giorgia Soleri, la sua forza inesauribile

Nonostante i dolori che l’hanno tormentata sin dall’adolescenza, Giorgia Soleri ha sempre dimostrato una grande forza di volontà. Quella stessa forza che l’ha spinta a non arrendersi mai, anche se ci sono voluti ben 11 anni per arrivare ad una diagnosi di endometriosi e finalmente riuscire ad operarsi, per alleviare un po’ i suoi problemi. Non può dunque essere una serata trascorsa in ospedale ad abbatterla: solo poche ore dopo, la modella si è rialzata in piedi e ha fatto sapere ai suoi fan che avrebbe ottemperato al suo impegno della domenica pomeriggio. La Soleri era infatti attesa presso Palazzo Merulana a Roma, per la presentazione del suo libro La signorina Nessuno.

L’appuntamento, previsto alle 18:00 di domenica 26 giugno, è stato confermato da Giorgia, che per nulla al mondo avrebbe rinunciato a salutare i suoi follower presenti all’incontro. Proprio tra le righe delle sue splendide poesie, contenute nel primo libro che ha mai scritto, si legge della sua lotta contro la malattia, dei suoi immensi sforzi per riconoscere un corpo che per anni le ha dato il tormento. E non solo: in queste parole vi ha riversato tutte le sue difficoltà, i problemi affrontati contro la dipendenza affettiva e gli ostacoli che ha incontrato sul suo cammino, ma anche l’amore per la vita e – naturalmente – per il suo Damiano.