Gianni Sperti, grave lutto in famiglia: l’addio al padre su Instagram

Momento estremamente difficile per Gianni Sperti. Il celebre opinionista del programma di Maria De Filippi Uomini & Donne, infatti, ha subito un grave lutto: è venuto a mancare suo padre, al quale era estremamente legato. Al suo fianco, molti amici del mondo dello spettacolo che, immediatamente, si sono attivati per fargli sentire calore e vicinanza.

Ad annunciare il triste evento proprio Sperti che, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto dare il suo addio al padre. Lo ha fatto tramite un immagine contenente due semplici parole, “Ciao Papà…”. Un breve messaggio che lascia trasparire tutta la tristezza e il dolore dell’opinionista. Ha preferito, invece, mantenere la massima riservatezza sui motivi che hanno causato il decesso.

D’altronde Gianni Sperti non ha mai negato di essere particolarmente affezionato alla sua famiglia e, più volte, si è lasciato andare sui social raccontando alcuni dettagli della sua infanzia e della sua vita. Proprio di recente, aveva raccontato, attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, di come fosse cresciuto lavorando la terra al fianco di suo padre:

Ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza tra i campi, coltivando la terra insieme a mio padre. Poi la vita mi ha portato via, nella grande città, tra cemento e asfalto. Ora sento nuovamente il richiamo della natura e il desiderio di vivere circondato dalla “grande bellezza”.

Per inseguire i suoi sogni e la passione per il mondo della danza e dello spettacolo, quindi, Gianni si è dovuto allontanare dai suoi genitori. Tornava, però, a trovarli ogni volta che poteva. Negli scorsi mesi, poi, a causa dell’emergenza sanitaria, Sperti e suo padre erano dovuti rimanere distanti per molto tempo. Si erano riabbracciati questa estate, come l’opinionista ha raccontato con grande gioia sui suoi social.

Immediato, dopo l’annuncio della scomparsa, il cordoglio dei fan, dei colleghi e di alcuni volti noti del dating show Uomini & Donne. La dama torinese Gemma Galgani, Ida Platano, l’ex tronista Clarissa Marchese, Riccardo Guarnieri e tanti altri hanno inviato messaggi all’opinionista non appena hanno appreso la triste notizia.

Dopo l’ultimo saluto dedicato a suo padre, Gianni Sperti ha preferito allontanarsi dai social per dedicarsi alla sua famiglia e affrontare il lutto in riservatezza.