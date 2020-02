GF Vip, il marito di Adriana Volpe parla di Denver: “Il mio sentimento va rispettato”

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Il marito di Adriana Volpe torna a parlare del legame della conduttrice con Andrea Denver all’interno della casa del GF Vip. Roberto Parli e l’ex star de I Fatti Vostri sono legati da circa 14 anni e hanno anche una figlia Gisele. Un rapporto solido che la reclusione nel bunker di Cinecittà sta mettendo a dura prova.

“Il gossip – ha spiegato l’imprenditore al settimanale Chi -. Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me, invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice “tua mamma ha baciato un altro” a farla star male”.

Roberto Parli ha poi svelato di non essere geloso della moglie, ma di temere che il GF Vip possa mettere a rischio l’unione familiare. “Non sono geloso – ha chiarito -, sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”.

L’imprenditore, che si divide fra l’Italia e Saint Moritz, ha poi detto la sua sul legame fra la Volpe e Denver. Andrea infatti non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei confronti della gieffina. “Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia – ha detto Parli -. Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa, ma è per questo che le ho scritto, per proteggere lei e la nostra famiglia dai giudizi altrui”.

Roberto Parli e Adriana Volpe sono sposati dal 2008 e sono genitori di Gisele. Un amore vissuto lontano dai riflettori e arrivato dopo il brevissimo matrimonio della showgirl con Chicco Cangini, nel 2000. L’uomo lavora com manager nel settore ed è spesso a Saint Moritz, mentre la Volpe ha casa a Roma.