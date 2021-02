GF Vip 2021, le pagelle della puntata del 5 febbraio 2021

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il dolore di Dayane Mello, ma anche il suo sorriso e la voglia di andare avanti: la puntata del 5 febbraio 2021 del GF Vip ha avuto come protagonista la modella, schiacciata dalla perdita del fratello Lucas. Una diretta diversa dalle altre, con un Alfonso Signorini commosso e le strategie che per una volta sono state messe da parte per lasciare spazio solo al cuore e alla voglia degli altri concorrenti di sostenere Dayane.

Scopriamo le pagelle ai concorrenti e ai momenti più importanti dello show.

DAYANE MELLO – La forza, il dolore e il coraggio: c’è tutto questo e molto altro nello sguardo di Dayane Mello. Piegata dalla sofferenza per la morte improvvisa del fratello Lucas, la modella ha incontrato l’ex suocera Simona Perini. La mamma di Stefano Sala e nonna di Sofia, ha abbracciato l’ex nuora, cercando di consolarla per la sua perdita. Un incontro emozionante in cui Dayane, ancora una volta, si è spogliata di ogni maschera o finzione, mostrandosi per quella che è: una donna forte e al tempo stesso fragile che, ora più che mai, ha bisogno di sostegno e aiuto. “Lo sai che non sei sola fuori, siamo tutti con te – ha detto la donna -. Siamo in contatto con tuo padre, Stefano lo chiama tutti i giorni. Ti vogliamo bene”. Parole che hanno regalato un sorriso alla Mello: “Lei mi ha insegnato a fare la mamma”, ha raccontato. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio quello del monologo della top model che con un sorriso incredibilmente dolce si è rivolta al pubblico a casa e ai compagni d’avventura che in questi giorni l’hanno sostenuta. “Non perdete più tempo con le cose banali della vostra vita – ha detto -, andate avanti con le cose che contano. Se avete cose che non avete risolto con i vostri cari, fatelo perché il tempo non torna più indietro. Il Grande Fratello mi ha insegnato che c’è sempre un nuovo ricominciare. La morte è qualcosa di assurdo, ma io vi ringrazio e vi amo tanto”. Grazie Dayane. VOTO: 10.

ALFONSO SIGNORINI – È un Alfonso Signorini provato e commosso quello che incontra Dayane Mello nella Casa del GF Vip e che vediamo nei filmati. Di fronte al dolore della concorrente il conduttore non ha fatto un passo indietro, ma con la sua consueta empatia ha scelto di abbracciare e attraversare anche lui quella sofferenza. La morte improvvisa di Lucas, coinvolto in un terribile incidente, ha sconvolto non solo i concorrenti del GF Vip, ma tutta la produzione. Così in studio scompaiono gli ex concorrenti del reality e Alfonso spiega la decisione di Dayane di rimanere del loft di Cinecittà. “In un programma di intrattenimento, stride il concetto della morte – ha raccontato il conduttore – […] Anche la casa del Grande Fratello Vip è una casa come le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. Quello di Dayane Mello, che ha perso il fratello di 26 anni in un incidente stradale. In un programma di intrattenimento, la morte non può entrarci. Però Dayane ha fatto una scelta: restare nella casa del Grande Fratello. L’abbiamo avvisata immediatamente, messa in contatto con il papà e il fratello e per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile a causa della pandemia, Dayane ha deciso di non lasciare i suoi compagni. I suoi compagni oggi sono la sua famiglia. Ognuno davanti al dolore reagisce a modo suo e nessuno di noi può giudicare”. Affrontare un tema come la morte in un programma di intrattenimento non è semplice, ma Alfonso ci è riuscito, con delicatezza e i toni giusti, cercando di spiegare un dolore che spesso sfugge alla nostra comprensione e di regalare un po’ di pace a Dayane. VOTO: 9.

ANDREA ZELLETTA – L’esperienza di Dayane Mello e le sue parole sono un monito per tanti e fra i primi ad accogliere il suo invito a dimostrare l’amore che proviamo per i nostri cari c’è il papà di Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne spesso ha parlato del padre, spiegando di non aver mai compreso i sentimenti nei suoi confronti. E l’uomo, entrato nella Casa del GF Vip, ha deciso di aprire il suo cuore al figlio, raccontandosi come non aveva mai fatto prima: “Non è che io sono glaciale – ha detto il papà di Andrea -. È che sono cresciuto così, mio padre così mi ha cresciuto. Ho sbagliato, ho dato per scontato tante cose perché amare è bello. Per me, era come fosse una cosa scontata. Ho sbagliato, abbiamo sbagliato. Ci voleva ogni tanto dirti che ti voglio bene, farti bene al cuore. È il momento di recuperare. C’è tempo, no?”. L’uomo ha poi ringraziato gli altri concorrenti del reality: “Vedo che invece adesso tutti ti vogliono bene. Grazie per voler bene a mio figlio”. Definito “comodino” da Francesca Pepe e accusato di non prendere mai posizione, Andrea Zelletta si è dimostrato sempre un ragazzo dolce ed educato. Una vera rarità in un mondo in cui spesso si sgomita e si strilla per farsi notare. Leale e sensibile, con il suo carattere mite ha dimostrato che nella vita non serve urlare per andare avanti. E il pubblico, ancora una volta, ha scelto di premiarlo. VOTO: 8.

GIULIA SALEMI – E in una puntata diversa da tutte le altre, il filo conduttore sono i rapporti con le persone che si amano e la necessità di tenere stretti a sè gli affetti. Così Giulia Salemi rivela, per la prima volta, l’esistenza di una sorella, Nausica, e di fronte alle telecamere ripercorre il loro legame difficile, gli errori del passato e una distanza che, sino a poco tempo fa, sembrava incolmabile. “Nausica è la mia sorella non di sangue che i miei genitori hanno trovato in una culla – ha raccontato l’influencer -. Non sono stata una sorella esemplare. L’ho cercata via social ma ha cambiato nome”. Poco dopo la Salemi ha ricevuto una lettera della ragazza: “Non mi sono mai dimenticata di Giulia – si legge -, io avevo lei e lei aveva me, non ho mai smesso di pensarla”. Definire la Salemi non è semplice perché le sue fragilità la portano spesso a indossare tante maschere, ma una volta tolti tutti gli orpelli quello che c’è sotto è davvero splendido. VOTO:8.