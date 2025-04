Gaia Padovan, la giornalista Mediaset torna al lavoro dopo il tumore: “Promossa dopo la chemioterapia”

Fonte: Instagram Gaia Padovan

Il rientro alla normalità non poteva essere più dolce: con un post sui social, la giornalista Gaia Padovan ha annunciato di essere tornata al lavoro dopo una lunga assenza per malattia. Nove mesi fa, infatti, alla reporter era stato diagnosticato un cancro al seno: “Il percorso terapeutico è ancora impegnativo, ma molto più gestibile”, ha raccontato.

Il ritorno al lavoro di Gaia Padovan dopo il tumore

Con uno splendido scatto che la ritrae sorridente e con l’amatissimo microfono tra le mani, la giornalista Gaia Padovan ha annunciato il suo rientro in tv a nove mesi dalla diagnosi di cancro al seno che l’aveva costretta ad un lungo stop: “Con questo scatto inauguro la fine di una lunga apnea! Si festeggia il rientro al lavoro e ad una quasi normalità. Ringrazio voi che mi avete abbracciata virtualmente in questi lunghi mesi e che condividete storie di sofferenza, ma anche di infinita forza e amore”.

Un ritorno professionale da festeggiare doppiamente per Gaia, visto che per lei è arrivata anche una promozione: “Ringrazio l’azienda per la quale ho il privilegio di lavorare: dopo 9 mesi di malattia mi ha premiata promuovendomi a Caposervizio. Un bellissimo bentornata! Quando si è supportati bisogna essere consapevoli e riconoscenti, non è per nulla scontato. In questo periodo ho scoperto quante donne malate di tumore si ritrovano in condizioni di fragilità economica, abbandonate dal compagno e licenziate dal datore di lavoro. E dunque, ancor di più grazie a Mediaset un’azienda dal cuore grande, e meravigliosamente libera!”.

Nell’immagine da lei postata, la Padovan si mostra con i capelli cortissimi e una vistosa fasciatura al braccio, ma ha voluto tranquillizzare i suoi follower: “Il braccio ogni tanto si gonfia causa linfedema dove sono stati tolti linfonodi malati dunque no, non è rotto come mi state chiedendo!💪🏻 La vita è bella”.

La storia di Gaia Padovan, dalla malattia al ritorno in tv

Lo scorso maggio, Gaia Padovan, apprezzata giornalista 44enne di Mediaset, si è trovata a fare i conti con una diagnosi di cancro al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi. La lunga battaglia contro la malattia l’ha vista prima sottoporsi ad un intervento per rimuovere il tumore, poi affrontare estenuanti sedute di chemio e radioterapia. Nove mesi in cui la reporter ha dovuto mettere in pausa anche il lavoro, canalizzando le sue energie in un’unica direzione: “Servono cinque anni per essere fuori pericolo, perché prima è possibile incappare in una recidiva. Le terapie servono proprio a evitarle. Ma è come un terno al lotto: merito di un mix di fortuna, genetica, ormoni. Ora le tac sono negative. Insomma incrocio le dita e intanto vivo come se fosse tutto a posto. E infatti ho deciso di tornare a lavorare: avevo bisogno di normalità”, ha spiegato in un’intervista al Corriere del Veneto.

Un rientro atteso con ansia da Gaia, che ha fatto di tutto per anticipare i tempi: “Sarei dovuta restare ancora un po’ a casa. Mi sento come Wonder Woman… sdraiata (ride), nel senso che mi sento piena di energia e di voglia di fare, ma il mio corpo si stanca prima. Ora sto seguendo due terapie: l’ormonoterapia e una nuova cura con inibitori che in Italia è arrivata da pochissimo. È una terapia innovativa, una sorta di chemio in pastiglia, che prendo due volte al giorno”.

Il peggio sembra essere passato per la Padovan, che ricorda comunque con un sorriso anche i momenti più bui: “Mi hanno aiutata la mia famiglia, i miei bambini, le mie amiche, i loro messaggi. Ma anche la mia testa. La predisposizione mentale è tutto: bisogna essere ottimiste, propositive, battagliere. La mente ha un potere enorme. È un circolo virtuoso: il sorriso che dai, ti torna indietro, e cambia la prospettiva di una giornata”.