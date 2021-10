Fratelli Muccino, ancora gelo dopo più di 10 anni: parla Gabriele

Sono fratelli, entrambi amatissimi nel mondo del cinema, ma tra loro non c’è più alcun tipo di rapporto: si tratta di Silvio e Gabriele Muccino, che da oltre dieci anni hanno interrotto qualsiasi collegamento e hanno smesso di sentirsi e frequentarsi. Una faida nota ai più, di cui è tornato a parlare il maggiore dei due.

Gabriele Muccino, la sua vita tra carriera e famiglia

Dopo una lunga carriera, che l’ha visto impegnato ad Hollywood e sui set dei film più apprezzati e amati come regista e come sceneggiatore, Gabriele Muccino ha deciso che è arrivato il momento di raccontare la sua vita straordinaria, ripercorrendo la memoria tra successi e dispiaceri.

Si è così lasciato andare e ha messo tutto nero su bianco in un libro, la sua autobiografia ‘La vita addosso’, e in una profonda intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui non ha nascosto neanche i problemi familiari che si porta dietro da ormai tantissimi anni.

Non dimentica niente, Gabriele Muccino: dagli esordi in tv, fino alla straordinario successo al cinema, il suo sogno più grande, e l’incontro con grandi nomi del mondo dello spettacolo: Will Smith, oggi suo grande amico, e l’indimenticabile Mike Bongiorno. Una fama alla quale è arrivato superando anche alcuni ostacoli, come le sue balbuzie:

È stato un grosso problema da ragazzo – ha ammesso – perché non riuscivo a socializzare. Col senno di poi è stata una spinta in più per fare cinema.

Gabriele Muccino, il rapporto con il fratello Silvio

Se all’interno del mondo del cinema Gabriele è riuscito a costruirsi una fitta rete di rapporti, sia lavorativi che di amicizia, in famiglia le cose non vanno altrettanto bene. Uno degli argomenti più dolorosi da toccare, per lui, è forse il rapporto con il fratello Silvio, con il quale non parla dal lontano 2007. Negli anni, tra loro, tanti i momenti di litigio, che li hanno portati a confrontarsi anche in tribunale a causa di accuse gravissime.

Da allora, stando a quanto riferito da Gabriele, Silvio si è allontanato dall’intera famiglia, interrompendo i rapporti anche con i genitori e lasciando un grande vuoto e tanti punti interrogativi:

Ha fatto terra bruciata intorno a sé, lontano da tutti quelli che lo hanno amato. La sua scomparsa ha lacerato il tessuto familiare, a ognuno manca un fratello o figlio. Rimane inspiegabile, farà lui il bilancio della sua vita.

Gabriele, poi, ha dichiarato di aver provato, negli ultimi anni, ad avere un contatto con lui, provando a riavvicinarlo sul piano lavorativo. Non avrebbe, però, mai ricevuto risposte positive. Insomma, tra loro, anche dopo più di dieci anni, continua a regnare il gelo: riusciranno a trovare mai un punto di incontro?