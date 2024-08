Chi era Francesca Di Ruberto, ex protagonista di Non è la Rai? La showgirl è morta in un grave incidente d'auto il 19 agosto 2024

Fonte: Ansa Francesca Di Ruberto

La popolarissima trasmissione televisiva degli anni ’90, Non è la Rai, ha fatto entrare nel cuore del pubblico televisivo diverse ragazze, che ne erano le protagoniste e riuscivano a intrattenere il pubblico con balletti ed esibizioni canore. Francesca Di Ruberto era una delle protagoniste dello show televisivo e aveva uno speciale soprannome che la rendeva ancora più riconoscibile al grande pubblico. Dopo la partecipazione al programma pomeridiano, targato Mediaset, però, la showgirl aveva cambiato completamente professione, dedicandosi al mondo della ristorazione.

Una vita da mamma e da lavoratrice che è stata spezzata il 19 agosto 2024, quando Francesca Di Ruberto è morta in un bruttissimo incidente stradale.

Francesca Di Ruberto, la carriera televisiva

Il 9 settembre 1991 è andata in onda la prima puntata di Non è la Rai, show televisivo che ha fatto segnare un successo vertiginoso in termini di ascolti, diventando un vero e proprio programma cult degli anni ’90 e segnando una generazione. Protagonista assoluta della produzione tv, Ambra Angiolini, giovanissima conduttrice di diverse stagioni dello show. Accanto a lei, tantissime ragazze si sono potute mettere in mostra e hanno avuto la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico. Tra di loro nomi come Laura Freddi, Antonella Elia, Miriana Trevisan e Cristina Quaranta che, in seguito, hanno portato avanti una brillante carriera televisiva.

Ma, con loro, tra le protagoniste di Non è la Rai, c’era anche Francesca Di Ruberto che ha preso parte alla stagione 1994-1995. La ragazza, allora adolescente, si è fatta amare dal pubblico televisivo per il suo viso pulito, gli occhi profondi e la chioma bionda, raccolta in due caratteristiche treccine alte. Proprio la particolare acconciatura di Francesca Di Ruberto ha ispirato il soprannome, che le è stato attribuito dalla conduttrice televisiva di Non è la Rai ed è diventato un suo tratto distintivo. La showgirl, infatti, era conosciuta dal pubblico da casa come la famosa: “Treccioline“.

Francesca Di Ruberto ha intrattenuto i telespettatori, durante la sua partecipazione allo show tv, con una tenera interpretazione del brano Cuore di Rita Pavone. Terminata la partecipazione a Non è la Rai, la showgirl ha cambiato professione e ha lasciato il mondo dello spettacolo.

Francesca Di Ruberto, la vita privata

Francesca Di Ruberto, dopo la fine della sua carriera televisiva, ha deciso di cambiare lavoro e poco è noto della sua vita privata. Di certo la showgirl lavorava in un ristorante nel quartiere Trionfale, al centro di Roma, ed era mamma di due figli. Non si sa nulla sul padre dei bambini, mentre la mamma Anna Carotti ha annunciato, con un messaggio commosso, la morte della figlia: “Oggi il cielo ha una stella in più. Fai buon viaggio Francesca”.

Francesca Di Ruberto, infatti, si è spenta il 19 agosto 2024, vero le ore 6, a seguito di un grave incidente stradale, mentre si recava a lavoro con un collega, a bordo della sua auto Mini Cooper. Lo scontro è avvenuto proprio in Via Trionfale, probabilmente a causa dello slittamento delle ruote del mezzo, per la presenza di asfalto bagnato. Fatale è stato il successivo scontro con un camion dell’Ama.