Frances Bean Cobain, la figlia di Kurt è diventata mamma per la prima volta

La figlia di Courtney Love e Kurt Cobain, ha annunciato in un post su Instagram di essere diventata mamma per la prima volta

Fonte: IPA Mamme e papà VIP del 2024

Fiocco azzurro per Frances Bean Cobain, figlia di Courtney Love e Kurt Cobain, e il marito Riley Hawk: è nato Ronin, il primo figlio della coppia. L’artista lo ha annunciato su Instagram con dei tenerissimi scatti in bianco e nero che ritraggono il bebè appena nato e in braccio al neo papà.

Frances Bean Cobain, l’annuncio della nascita del suo primo figlio

Un annuncio dolcissimo quello di Frances Bean Cobain, arrivato a sorpresa sul suo profilo Instagram. Da sempre schiva e riservata, l’artista, figlia di Courtney Love e Kurt Cobain, ha voluto condividere la notizia più bella, quella di essere diventata mamma per la prima volta.

“Benvenuto al mondo, figlio più bello. Ti amiamo più di ogni altra cosa“, ha scritto a corredo di tre dolcissime foto in bianco e nero che ritraggono il piccolo Ronin Walker Cobain Hawk appena nato e tra le braccia del suo papà, Riley, figlio di Tony Hawk, ex skater di fama mondiale.

Il lieto annuncio è stato accolto con grande affetto da amici, parenti e i tanti fan della coppia, che hanno lasciato cuori e teneri commenti sotto il post su Instagram.

La storia d’amore di Frances Bean Cobain e Riley Hawk

Frances Bean Cobain e Riley Hawk hanno sempre vissuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori: i due si sono sposati a Los Angeles il 7 ottobre del 2023 in gran segreto, con una cerimonia celebrata da Michael Stipe, storico frontman dei R.E.M. e padrino della figlia di Kurt Cobain.

La relazione tra i due figli d’arte è cominciata nel 2021, ma è stata ufficializzata solamente nell’agosto del 2022, quando l’artista ha condiviso degli scatti insieme a Riley. Con una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram, Frances Bean aveva voluto condividere il momento di grande gioia che stava vivendo: “Mi sono presa una pausa di un anno dalla pubblicazione di post su Instagram, che è stata eccezionalmente positiva per la mia salute mentale, emotiva e spirituale. Il 2021 mi ha portato più nel momento presente di quanto non sia mai stato, cosa di cui sono profondamente grata. Volevo condividere alcuni momenti che sono stati catturati in quest’ultimo anno e che mi hanno portato una grande quantità di gioia“, aveva scritto a corredo del carosello di foto.

Quello con Riley Hawk è il secondo matrimonio per Frances Bean: l’artista ha chiesto il divorzio dal suo primo marito, il musicista Isaiah Silva, nel marzo 2016 dopo meno di 2 anni di matrimonio. Le nozze tra i due erano state celebrate in gran segreto davanti a una manciata di parenti e amici nell’estate 2014, dopo una relazione che proseguiva già da tre anni.

La relazione si è conclusa burrascosamente per la coppia, che si è contesa la custodia di una delle chitarre di Kurt: la preziosa Martin D-18E che vale parecchi milioni di dollari, suonata per l’MTV Unplugged, registrato a New York nel 1993, pochi mesi prima del suicidio di Kurt Cobain. Secondo Silva lo strumento gli era stato regalato dalla ex moglie come regalo di nozze ed è quindi di sua proprietà, che è poi andato all’asta.