Il 3 novembre 2024, Cristina Parodi compie 60 anni. E da quasi trenta è uno dei volti più amati della televisione italiana. Ex tennista, conduttrice e giornalista, Cristina ha mille volti e innumerevoli interessi, ma. Da poco, infatti, l’ex mezzo busto del Tg5 si è reinventata stilista. E quale miglior modo per celebrarla, allora, se non ripercorrere i suoi 10 look più memorabili.