Fedez torna sui social: la foto in ospedale con la flebo

Un silenzio assordante sui social, quello di Fedez, che è tornato nella giornata del 18 giugno condividendo alcune foto, tra cui uno scatto in cui si mostra con la flebo in ospedale. Una conferma, forse, di quanto riportato nei giorni precedenti e l’indiscrezione sul malore, che, invero, l’entourage dell’artista aveva seccamente smentito.

Fedez, il ritorno sui social: le foto su Instagram

Lo scotto della sovraesposizione sui social è sempre lo stesso: quando ti stacchi, non c’è tregua. La settimana di assenza di Fedez dai social, dopo aver saltato il Tim Summer Hits, non è affatto passata inosservata. Tanto che si è addirittura ipotizzato un nuovo ricovero, poi smentito dall’entourage. Su Instagram, il rapper ha condiviso un carosello di foto per aggiornare i fan: un cane, molto simile a Paloma, poi uno scatto in cui mostra la flebo in un ambiente ospedaliero, come conferma il Corriere.

Una sorta di “photo dump” degli ultimi giorni, con una grande novità, ovvero l’arrivo di un nuovo cane. Durante una live su Twitch, aveva detto: “Anche io avevo un golden retriever” riferendosi chiaramente a Paloma, il cane preso insieme a Chiara Ferragni, e – forse – all’impossibilità di trascorrere più tempo insieme a lei. Così potrebbe aver ovviato con un nuovo arrivo in famiglia.

L’assenza al Tim Summer Hits e il presunto ricovero

La preoccupazione per Fedez è iniziata precisamente il 13 giugno, quando non si è presentato al Tim Summer Hits di Roma. L’ultimo post su Instagram, datato il 31 maggio, ha destato sospetti e condotto a ipotesi, come la notizia del presunto ricovero in ospedale. A Pomeriggio Cinque, si era parlato di un lieve malore, smentendo però l’ipotesi di un nuovo ricovero al San Raffaele, l’ospedale in cui l’artista è stato operato per il tumore al pancreas. A confermarlo anche il Corriere della Sera. Ma la cosa più importante è che adesso stia bene. Per il resto, non ha aggiunto dettagli in merito al malore.

La storia con Garance Authiè procede a gonfie vele

Sulla storia con Garance Authiè si è detto molto, tra cui l’ipotesi di una rottura. “È stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico. Il problema è che Federico si è reso conto dopo la festa di sabato e durante le registrazioni dei video che Garance Authié non era nulla di serio per lui”. Così ha scritto Dillinger News, condividendo i presunti motivi dell’allontanamento.

Allontanamento che, però, non ci sarebbe mai stato, considerando le nuove rivelazioni di Roberto Alessi, direttore di Novella2000. A Pomeriggio Cinque, ha spiegato di aver incontrato Fedez con Garance e di avere avuto l’opportunità di conoscere meglio quest’ultima. “Ho delle novità in merito a Federico. Perché ieri avevo un po’ di sete e quindi sono sceso al bar che ho sotto casa mia e chi ti trovo? Fedez insieme a Garance Authié. E alla faccia del bicarbonato di sodio! Una bellezza pazzesca: 20 anni, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta. Un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento”. Sia Fedez quanto Chiara Ferragni stanno provando ad andare avanti, e c’è certamente bisogno di tempo per fare maggiore chiarezza e per iniziare una nuova vita. Un passo alla volta.