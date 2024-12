Tutto era pronto per un Natale divertente in stile Grinch nella nuova casa del rapper. Fedez invece lo trascorrerà fuori dall'Italia e per la prima volta senza Leone e Vittoria

Fonte: IPA Fedez

Natale è dietro l’angolo e, da tradizione, quasi tutti proveranno a trascorrerlo in famiglia. Spazio poi per chi sfrutterà i giorni di festa per staccare la spina e allontanarsi da tutto e tutti, cimentandosi in un viaggio. Sembra essere il caso di Fedez, che ha lasciato di colpo l’Italia. Una scelta però che pare dettata da volontà altrui. Sarà il suo primo Natale senza Leone e Vittoria ma le cose, pare, non dovevano andare così.

Fedez, Natale da solo

I Ferragnez ormai non esistono più e anche i più speranzosi hanno dovuto gettar via i sogni di un riavvicinamento. La separazione è ormai ufficiale e tra qualche mese lo sarà anche il divorzio. Un cambio di rotta a questo punto della storia tra Fedez e Chiara Ferragni farebbe davvero pensare a una sceneggiatura ben congeniata.

Tra i due è calato il gelo e, almeno in ambito pubblico, le interazioni dell’ex coppia più seguita d’Italia si limitano ormai a delle frecciatine su Instagram. Chi li ha ammirati da lontano per tanto tempo era curioso di scoprire come si sarebbero organizzati. In tanti sperano di assistere a una separazione serena che, almeno negli studi legali, starebbe avvenendo.

Difficile però porli nella stessa stanza al momento, il che si traduce in un Natale da separati e, al tempo stesso, nella partenza di Leone e Vittoria con mamma Chiara e la sua famiglia. Festività in montagna come da tradizione ma senza il papà.

Fedez lascia l’Italia

In questi giorni si è parlato molto della condizione emotiva e fisica di Fedez. È infatti apparso a Sarà Sanremo con un atteggiamento insolito. Faceva quasi fatica a parlare e poi ha scelto di uscire dal retro e di scattare la foto di copertina da solo.

Nessun problema legato alla sua condizione di salute, fortunatamente. Lo stesso rapper ha rassicurato tutti, parlando di una questione relazionale e, in generale, di una fase della sua vita particolare. Le ipotesi non sono mancate in merito e ora si suppone che un carico aggiunto sia stato caratterizzato proprio dal Natale che lo attende.

Non se ne starà da solo dinanzi al camino, sia chiaro. Sembrava però destinato a restare in Italia, avendo mostrato sui social la sua nuova casa addobbata in pieno stile Grinch. Un Natale alternativo da trascorrere con Leone e Vittoria. Un ambiente preparato per essere goduto e invece non sarà così.

Fonte: IPA

Di colpo il rapper ha deciso di partire per Saint Barth, asciandosi l’Italia alle spalle. Qualcosa sembra dunque essere andato storto nel confronto con Chiara Ferragni, in montagna con i bambini e la sua famiglia, come da tradizione. Non sappiamo se si sia trattato di un cambio di programma doloroso per il prossimo Big di Sanremo 2025 o di qualcosa previsto da tempo.

Gli indizi social

I fan, come al solito, sono a caccia di indizi e seguono con attenzione i feed Instagram degli ex Ferragnez. Fedez ha di colpo deciso di condividere nelle storie un estratto di un vecchio videoclip, accompagnato dalla frase: “Babbo Natale mi ha detto che i tuoi genitori non esistono”. È il titolo del brano e sembra rientrare nella narrativa da Grinch. Al tempo stesso appare come una frecciatina dolorosa, anche se in molti ritengono sia parte di una strategia comunicativa che raggiungerà il culmine sul palco dell’Ariston.

Chiara Ferragni, invece, tra uno scatto e l’altro in montagna ha pubblicato uno screen di una chat Whatsapp. Riporta questa citazione: “Non affannarti a cercare di farti comprendere da chiunque, solo chi ha un’anima uguale alla tua ti comprenderà”.