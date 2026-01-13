Chi è Federico Cesari che interpreta Giovanni Pascoli in Zvanì

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Federico Cesari, l'attore che interpreta Pascoli in "Zvanì"

Federico Cesari ha costruito la sua carriera prestando il volto a storie fragili, personaggi complessi ed emozioni difficili da addomesticare. Forse è per questo che, negli anni, è diventato uno dei volti più interessanti della sua generazione.

In Zvanì, dove interpreta Giovanni Pascoli, l’attore romano racconta un’anima inquieta, sensibile, attraversata da domande più grandi dell’età. Un ruolo che sembra cucito addosso a un interprete che nel tempo ha dimostrato di sapersi muovere con naturalezza tra dolore e introspezione.

Ma chi è davvero Federico Cesari, l’attore che ha dato volto a Martino in Skam Italia e che porta sullo schermo uno dei poeti più amati della letteratura italiana?

Chi è Federico Cesari

Federico Cesari nasce a Roma il 5 marzo 1997. La sua carriera comincia prestissimo: è ancora un bambino quando muove i primi passi sul set partecipando a serie amatissime dal grande pubblico come I Cesaroni e Tutti pazzi per amore. Un percorso che cresce con lui, con una costanza che negli anni si rivelerà decisiva.

Nel 2017 arriva anche un ruolo in Don Matteo, dove interpreta Lucio Volpe in un episodio accanto a Terence Hill e Nino Frassica. Ma la vera svolta arriva poco dopo, tra il 2018 e il 2020, con Skam Italia, adattamento italiano del celebre format norvegese. Qui Cesari veste i panni di Martino Rametta, adolescente alle prese con la scoperta della propria identità sessuale e con un amore che cambia tutto. Un personaggio che lo consacra come uno dei volti simbolo di una nuova narrazione inclusiva delle giovani generazioni.

Dopo Skam, l’attore continua a costruire la sua carriera: nel 2021 entra nel cast di Buongiorno, mamma! di Giulio Manfredonia e recita nel film Anni da cane di Fabio Mollo al fianco di Aurora Giovinazzo.

Il 2022 segna però un passaggio cruciale: viene scelto come protagonista di Tutto chiede salvezza, serie Netflix ispirata all’esperienza di ricovero psichiatrico dello scrittore Daniele Mencarelli.

Parallelamente alla recitazione, Cesari non ha mai abbandonato gli studi: si è laureato in medicina a Roma nel 2023, dimostrando una disciplina che va ben oltre il set. Un equilibrio raro, che forse spiega anche la profondità con cui riesce ad abitare i suoi personaggi. Nel 2025, grazie a Tutto chiede salvezza, arriva anche il riconoscimento ufficiale: il David Rivelazioni Italiane, che lo consacra definitivamente come uno degli attori più promettenti del panorama italiano contemporaneo.

Federico Cesari, il suo Giovanni Pascoli in “Zvanì”

Nel 2025 Federico Cesari torna a confrontarsi con un ruolo importante e complesso: quello di Giovanni Pascoli in Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, film diretto da Giuseppe Piccioni. Un progetto ambizioso che racconta il poeta da una prospettiva intima e profondamente emotiva.

Cesari si misura così con una delle figure più delicate e contraddittorie della letteratura italiana dando corpo a un Pascoli fragile, attraversato dal lutto e sospeso tra mondi diversi.

Parlando del suo ruolo, l’attore ha raccontato: “Interpretare Giovanni Pascoli è stata un’avventura incredibile per quanto emotivamente anche straziante. Giovanni Pascoli è una grande figura a metà di due mondi: l’essere perfettamente a metà tra la vita e la morte”.

Nel cast del film, accanto a Federico Cesari, ci sono Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone e Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e Margherita Buy.

