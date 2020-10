Federica Pellegrini incinta? La foto sospetta su Instagram e la sua risposta

editato in: da

Federica Pellegrini è incinta? Una foto postata su Instagram ha acceso i gossip riguardo una possibile gravidanza della nuotatrice. Nello scatto la sportiva inquadra l’ombelico. “Centro nevralgico del nuovo mondo”, scrive citando una nota canzone di Jovanotti. Poche parole che hanno spinto i follower a ipotizzare una gravidanza per la Pellegrini. In tanti hanno commentato il post facendole gli auguri. “Sei incinta?”, ha chiesto qualcuno e lei non ha esitato a rispondere: “Ma non ho capito una cosa! L’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?”, ha commentato lei.

Federica non ha mai nascosto la sua volontà di diventare mamma, rimandando però sempre il progetto di una famiglia al futuro a causa degli impegni sportivi. Qualche tempo fa la nuotatrice aveva annunciato il ritiro dopo Tokyo, ma le Olimpiadi rimandate a luglio 2021 avevano cambiato nuovamente i suoi piani. Nonostante la risposta della Pellegrini sembri smentire la gravidanza sono tanti gli indizi e i post sibillini comparsi sul suo profilo in questi giorni. Negli ultimi giorni aveva pubblicato alcune pari del corpo fra cui una mano in cui spuntava un anello che aveva fatto ipotizzare nozze imminenti.

Poco dopo aveva postato una foto nel suo club in cui firmava il contratto, spiegando: “Un altro anno insieme… forse l’ultimo… chissà… grazie per essere stati 14anni al mio fianco senza mai avere dubbi…”. Infine aveva pubblicato un’immagine in cui beveva uno yogurt commentando: “Nuovo inizio, stesse abitudini. Continuo a nuotare e a prendermi cura del mio corpo” e aggiungendo alcuni simboli di biberon.

Da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, Federica Pellegrini è stata legata per diversi anni a Filippo Magnini. Una love story terminata proprio per la volontà della nuotatrice di concentrarsi sulla sua carriera, con una visione del futuro molto diversa dal compagno. Oggi Magnini è legato a Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la Notizia, da cui ha avuto la piccola Mia. Dopo la fine della relazione con l’ex nuotatore, la Pellegrini ha ritrovato il sorriso accanto a Matteo Giunta, suo allenatore. I due sono stati fotografati più volte insieme, anche ad eventi pubblici, ma non hanno mai parlato apertamente della loro storia d’amore.