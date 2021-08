Federica Pellegrini compie 33 anni: festa a Tokyo con il suo Matteo

Per la Pellegrini, la festa è ancora a Tokyo, dove si trova insieme al suo team. Proprio con coloro, insomma, con cui giorni fa hanno celebrato la sua ultima gara ufficiale . Nel giorno del compleanno , come Federica ha mostrato attraverso i social network, i suoi colleghi le hanno riservato una grande accoglienza e auguri calorosi.

Federica Pellegrini ha compiuto 33 anni . Un compleanno che, per la campionessa, arriva a pochi giorni dal suo addio alle competizioni ufficiali e dalla sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Un evento importante, insomma, per segnare l’inizio della sua nuova vita. E, proprio per questo motivo, va festeggiato con grande gioia.

Ma a Tokyo, con lei, c’è anche Matteo Giunta, non solo suo allenatore da tempo, ma anche prezioso compagno di vita con il quale sogna un futuro roseo. Ad ufficializzare la relazione è stata proprio la Pellegrini in occasione del suo commovente addio. Lui, di risposta, le ha invece dedicato una vera e propria dichiarazione d’amore attraverso il suo profilo Instagram, dove traspare tutta la grande stima e, soprattutto, il profondo sentimento che prova per lei.

Per la coppia, quindi, questo è un giorno speciale, in cui hanno deciso di ritagliarsi qualche ora per festeggiare da soli. Hanno optato per una cena in un magnifico ristorante a Tokyo, per gustare del cibo tipico del posto.

Federica Pellegrini ha accolto con grande entusiasmo il suo compleanno. “Belli questi 33” ha infatti ammesso su Instagram, dove è stata sommersa di messaggi di auguri e di affetto di migliaia di ammiratori e sostenitori. Tanti anche i vip che le hanno dedicato un pensiero, come Cristiana Capotondi, Claudio Bisio e Flavia Pennetta. Ora, per lei, inizia una seconda vita che, è bene precisarlo, non la porterà lontano dal nuoto. Allo sport, ha dichiarato, ha ancora da dare tanto, pur mettendo da parte le competizioni.

È, inoltre, pronta a godersi, senza limiti, il suo amore per Matteo Giunta. Per loro, abituati a lavorare insieme da tantissimi anni e sempre riservatissimi, inizia una nuova avventura che, non abbiamo dubbi, li porterà lontano: l’amore che li lega, la loro sintonia e i loro occhi felici e innamorati non possono mentire. Quali altre sorprese ci riserverà la Divina Federica Pellegrini?