Federica Panicucci splendida in bikini su Instagram e sua figlia è identica a lei

Federica Panicucci in vacanza: fisico al top a 52 anni

Federica Panicucci, 52 anni il prossimo 27 ottobre, si è mostrata su Instagram con un bikini strepitoso.

La presentatrice ha superato a pieni voti la prova costume. Ogni anno seduce i follower con il suo fisico perfetto. Federica si sta godendo alcuni giorni di vacanza a Forte dei Marmi e ne ha approfittato per deliziare i fan con dei selfie in bikini.

Più volte la conduttrice di Mattino Cinque ha dichiarato di non seguire una dieta particolare, ma di essere semplicemente “nata magra, ha avuto cioè la fortuna di avere un metabolismo accelerato che le permette di bruciare facilmente le calorie. A dir la verità, la Panicucci per sua stessa ammissione, segue un regime alimentare sano: “Ho eliminato fritti, dolci e alcolici, però ogni tanto mi concedo una pizza. Se l’ago della bilancia si sposta, riduco le porzioni”. E il risultato è eccellente. La Panicucci sfoggia pancia piatta, addominali scolpiti e gambe perfette. Le 20enni muoiono di invidia al suo confronto.

Dello stesso parere sono i follower di Federica che commentano:

Federica sei straordinariamente splendida! Le ventenni belle di adesso ti spicciano solo casa, dico sul serio! Complimentissimi

In effetti, i complimenti più che meritati non si sprecano:

Splendida bellissima elegantissima affascinante di classe top fisico mozzafiato

E ancora:

Che classe da vendere

Ma a incantare il pubblico di Federica, è anche la figlia Sofia Fargetta. A sorpresa compare sulla pagina Instagram della presentatrice, un video della ragazza mentre si esibisce in acrobazie sulla spiaggia. Sofia è bravissima e atletica e con quella lunga chioma è identica alla sua bellissima mamma. La conduttrice ha anche un altro figlio, Mattia. Entrambi sono nati dal matrimonio con Mario Fargetta, finito nel 2015.

Per Federica Panicucci dunque è un momento d’oro. L’amore con Marco Bacini va a gonfie vele, i due sono appena tornati da un viaggio a Hong Kong e prima ancora erano stati a New York. A settembre la rivedremo a Mattino Cinque e i suoi look fanno tendenza.