Stravolgente cambio di look, da bon ton a rock, per Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta

Fonte: Ufficio Stampa RTL 102.5 Il nuovo look di Federica Gentile

Non insolito che personalità di spicca del panorama radiofonico e discografico italiano si presentino tra i banchi di Amici, il talent show più longevo della tv, per conoscere i ragazzi che si allenano per diventare le stelle di domani. Ospite fisso da un paio di anni è Federica Gentile, nota conduttrice e produttrice radiofonica, direttrice artistica di Radio Zeta.

Gentile è arrivata nell’ultima puntata di Amici per conoscere i nuovi allievi e annunciare i 5 cantanti le cui canzoni entreranno a far parte della programmazione di Radio Zeta. E fino a qui niente di strano, Gentile, però, stavolta era davvero irriconoscibile, così non l’avevamo mai vista.

Federica Gentile: da bon ton a rock

Fino allo scorso anno, Federica Gentile si è presentata agli studi di Amici, ospite di Maria De Filippi, con uno stile decisamente bon ton e dai tocchi spiccatamente femminili. Lunghi capelli biondi, abitini a fiori e tacchi alti. Quest’anno, invece, tutto è cambiato e la direttrice di Radio Zeta, conduttrice del noto programma di Rtl 102.5 W l’Italia, è diventata decisamente rock.

La lunga chioma non c’è più, adesso Gentile sfoggia un deciso caschetto con un lungo ciuffo scalato davanti agli occhi. Decisamente più aggressivo anche il beauty look, con rossetto sui toni del marrone e un profondo smoky eyes sui toni del nero. Più che una produttrice, sembra una vera rockstar.

Anche l’outfit si rinnova sulla stella linea. Durante la prima comparsa ad Amici, Gentile ha sfoggiato un completo dal taglio maschile, composto da pantaloni dal taglio classico e un corpetto avvitato. Sotto, una semplice camicia bianca e una cravatta. A rendere il tutto ancora più rock, un paio di vertiginosi tacchi a spillo. Dal gusto maschile anche il secondo outfit mostrato da Federica Gentile, un completo composto da pantaloni a zampa e gilet ton sur ton, tutto a quadri. Tornano la camicia bianca e la cravatta nera e, naturalmente, gli alti tacchi neri. Entrambi i look, dallo stile tipico delle star del punk Anni ‘2000, sono firmati dal brand Nuna Lie.

Federica Gentile, carriera e vita privata

Romana di nascita, classe 1969, Federica Gentile, dopo una laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, approda nel 1989 su Rai 1 dove lavora per più di 25 anni – e su Rai continua a essere ospita fissa del weekend. In seguito arriva alla radio e, oggi, è direttrice artistica di Radio Zeta e presentatrice di popolari show dei canali del gruppo Rtl 102.5. Nel 2008 è stata membro della Commissione di Selezione per i Big del Festival di Sanremo e nel 2009 della commissione artistica di SanremoLAb, nel 2012 di Sanremo Social e nel 2013 portavoce per l’Italia all’Eurovision Song Contest.