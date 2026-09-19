Ernia si è sposato: cerimonia intima tra le colline, celebra Jake La Furia

Una cerimonia semplice e romantica per Ernia e Valentina Cabassi, tra gli ospiti alcuni dei volti più noti della scena rap e trap

IPA Valentina Cabassi ed Ernia

Il grande giorno per Ernia e Valentina Cabassi è finalmente arrivato. La coppia si è sposata tra le colline, in un’atmosfera bucolica e romantica tra i filari di viti. Nessun annuncio roboante, nessun conto alla rovescia social: solo qualche scatto postato nelle storie a cose fatte. Tra gli ospiti c’erano tanti nomi della scena rap italiana, ma a catturare l’attenzione più degli altri è stato Jake La Furia chiamato a celebrabre il rito.

Jake La Furia e gli altri cantanti alle nozze di Ernia

È proprio un uomo per tutte le stagioni Jake La Furia, che per un pomeriggio ha dismesso i panni da giudice di X Factor e ha indossato quelli di officiante. E come capita in tv, anche stavolta il suo look era tutt’altro che sobrio, con una giacca lucida color prugna che non passava inosservata. Oltre a lui, c’erano altri colleghi dello sposo come Tedua, Kid Yugi e ovviamente Rkomi, che non poteva mancare essendo il fidanzato della sorella della sposa. Sono stati proprio gli amici di Ernia a condividere i pochi scatti delle nozze con Valentina Cabassi, ma tanto è bastato per dare una panoramica sulla giornata di festa in campagna.

L’abito della sposa: eleganza e semplicità

Eleganza e semplicità sono le parole chiave dell’evento, che si riflettono anche sulla scelta dell’abito della sposa. Valentina Cabassi ha indossato un vestito lungo con un piccolo strascico: un outflit semplicissimo e delicato e forse proprio per questo d’effetto. I capelli erano raccolti in uno chignon basso e un velo impalpabile e dai bordi ricamati le scendeva dalla testa fino a terra. A completare il look, un bouquet di calle.

A dispetto del luogo comune sull’immagine dei rapper, anche Ernia ha puntato su uno stile classico e sobrio dal mood chiaramente anni Novanta. Per lui completo doppiopetto nero, camicia panna e cravatta prugna. I capelli pettinati all’indietro sono il tocco che completa l’abbigliamento del cantante.

La storia d’amore tra Ernia e Valentina Cabassi

La storia d’amore tra Ernia e Valentina Cabassi è iniziata con un colpo di fulmine nel 2019, quando si sono incontrati durante un evento. “Credo fosse destino. C’è stato un momento in cui ci siamo guardati, eravamo a tre metri l’uno dall’altra. E per me è bastato quello sguardo per capire che era lui”, ha raccontato lei ai fan.

Gli anni trascorrono e, come tutti, nemmeno loro sono immuni da qualche piccola crisi. Ma l’amore è sempre più grande e nel 2025 viene coronato dalla nascita della loro primogenita, Sveva. Nel maggio 2026 è arrivato l’annuncio delle nozze. Valentina ha rivelato di aver ricevuto la proposta diversi mesi prima, ma di aver preferito mantenere il segreto. Alla fine ha ritenuto giusto condividere la notizia con i fan e ha anticipato: “Viviamo la relazione in modo piuttosto riservato, e così sarà anche la cerimonia. Molto intima, con poche persone, quelle più vicine a noi. Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate” ha detto.

Durante i mesi dei preparativi la coppia non ha cambiato idea, e le nozze sono state proprio come anticipato: semplici, private, con gli amici più cari e piene d’amore.