Emma si prende una pausa dopo i concerti. Cosa succede

Un anno di grande successo confermato dal continuo affetto del pubblico che la segue nei suoi concerti. Emma è ormai una stella del panorama musicale italiano, capace di pubblicare brani che mixano musicalità più classiche a quelle più ritmate che divengono quasi sempre delle hit indiscusse.

Dopo la partecipazione a Sanremo e il tour nei palazzetti, la cantante ha però deciso di prendersi un periodo di stop: ancora qualche data, poi un momento per riposare e assimilare le gioie dell’ultimo anno.

Emma, lo stop dopo i concerti

Un successo folgorante a partire dalla sua partecipazione ad Amici nel 2010, anno in cui, dopo la sua vittoria tra le braccia di Maria De Filippi, ha iniziato un percorso artistico con una grinta che l’ha sempre contraddistinta.

Emma Marrone, nei suoi anni di carriera, non ha mai perso lo smalto: capace di far cantare centinaia di fan con le sue canzoni, è una delle cantanti più amate d’Italia e, nonostante i diversi momenti che hanno minato la sua vita privata, come la battaglia contro il tumore e la perdita di papà Rosario, non ha mai smesso di credere nel suo potenziale.

Consapevole delle sue necessità, sia artistiche e professionali, oggi Emma sceglie però di prendersi un momento di pausa dai palchi. Una decisione che, come tanti suoi colleghi, l’artista ha raccontato serenamente in una lunga intervista in cui ha spiegato che, dopo le ultime date del suo tour nei palazzetti, si dedicherà alla sua vita privata: “Mi fermo. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi”.

Nessuno stop definitivo o addio alla musica per lei, ma semplicemente la volontà di concedersi una pausa per assimilare l’ultimo anno e dedicarsi ai suoi affetti a cui, come ha spesso raccontato, deve molto.

Pare che nulla potrebbe farle cambiare idea, nemmeno una chiamata di Carlo Conti che, in questo periodo, sta tirando le fila del suo Sanremo 2025. A lui, Emma risponderebbe: “Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me”.

Emma, un anno di successo tra tour e collaborazioni

Uno stop, quello di Emma, che pare molto ragionato: dopo un periodo incredibilmente proficuo, la cantante può essere certa che una pausa possa essere solo un punto di inizio verso una nuova serie di successi, senza che nulla di quello che è stato fatto possa venire dimenticato.

Negli ultimi anni, infatti, la cantante ha saputo rivedere la sua musica crescendo e avvicinandosi a nuove musicalità, come quelle del rap, anche grazie a collaborazioni vincenti insieme a giovani volti del panorama.

Da Lazza con Amore cane, passando per Bresh, con cui si è esibita a Sanremo durante la serata dei duetti, fino a Ho voglia di te, la sua ultima canzone con Olly, la sua discografia si è aperta a un volto sempre più giovane che, come spiegato da lei stessa, può e deve essere capito: “Sul rap ci vuole uno sguardo più aperto. Come il pop ha le sue linee guida, anche il rap ha un immaginario fatto di testi forti e scomodi. Dietro quello stile ci sono persone perbene e credo che alla musica si debba lasciare libertà di espressione”.

Ora, Emma può godersi il suo successo in serenità, prendendosi il tempo giusto per capire come e con chi proseguire una carriera ancora molto luminosa.