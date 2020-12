Emma Marrone, il dolore per il cane Gaetano: “Hai lasciato un vuoto enorme”

editato in: da

Emma, la malattia e il coraggio di vincere, a ogni costo

Emma Marrone ha salutato per l’ultima volta il suo amato cane Gaetano su Instagram. E l’ha fatto con un post toccante e affettuoso: il bulldog del resto era noto ai fan dell’artista salentina, che spesso condivideva scatti in sua compagnia.

Il cane di Emma viveva con i suoi genitori, e ogni volta che gli impegni glielo permettevano tornava a trovarlo per trascorrere con lui momenti spensierati e felici. Adesso non potrà più farlo, come ha scritto sui suoi profili social:

Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare.

La cantante ha voluto sottolineare quanto fosse importante per lei il cane Gaetano, e come fosse una parte fondamentale della sua vita:

Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto ❤️

“La mia persona preferita”, così l’artista aveva definito il suo Gaetano in un vecchio post. Tantissimi i commenti di supporto di follower e di amici cantanti e del mondo dello spettacolo, che hanno fatto sentire a Emma tutta la loro vicinanza. Da Syria ad Annalisa, passando per Veronica Peparini e Stefano De Martino, che ha lasciato un cuore rosso come commento alla foto.

E ancora Simona Ventura, che ha scritto “Ti abbraccio! Sono veramente parte importantissima di ogni famiglia”, Alessandra Amoroso, che le ha lasciato il commento “Sempre con te, con voi”, e poi le colleghe e amiche Laura Pausini ed Elisa, che le hanno dimostrato tutto il loro affetto tramite le loro parole tenere.

Un brutto colpo per la cantante: di ritorno da Milano per le vacanze natalizie dopo l’avventura a X Factor, Emma sarebbe rientrata nella sua città d’origine, Lecce, per passare le feste con i genitori e il fratello. Ad attenderla, come sempre, avrebbe dovuto esserci anche il bulldog Gaetano, il suo compagno di avventure, accanto a lei da tanti anni.

Anche nelle sue storie la cantante salentina ha voluto pubblicare una foto del suo cane appena scomparso, accompagnata da un cuoricino rosso.