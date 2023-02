Elodie Sanremo, aggressione in aeroporto a un fan

Fonte: IPA 10 look di Elodie a cui ispirarsi

Una Elodie raccontata anche nel suo privato, spente le luci della ribalta, i flash dei fotografi, l’attenzione mediatica. È quella che emerge dalla docuserie Sento ancora la vertigine rilasciata su Prime Video da pochi giorni e in cui, attraverso tre episodi, viene raccontata la vita della cantante negli ultimi due anni. Tra gli aneddotti, anche uno avvenuto in aeroporto quando c’era stato un diverbio con un fan, con aggressione e intervento della polizia.

Elodie, l’aggressione in aeroporto

Bellissima, regina della moda e delle ultime tendenze, sul palco di Sanremo 2023 Elodie ha fatto sognare con le sue esibizioni grintose e graffianti e con dei look che entrano di diritto tra i più belli negli annali della kermesse canora.

Ma chi è Elodie oltre la musica, oltre le quattro volte a Sanremo (di cui una come co-conduttrice) e oltre il cinema, dove ha esordito con Ti mangio il cuore? A raccontarlo la serie disponibile su Prime Video Sento ancora la vertigine che, in tre puntate, racchiude gli ultimi due straordinari anni della cantante.

Tra i tanti momenti della sua vita, anche uno abbastanza difficile avvenuto in aeroporto. “Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a Elodie’. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere ‘sta sotto effetto di qualcosa‘”.

Un commento che non l’ha lasciata indifferente e che l’ha spinta a intervenire affrontandolo: “Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita”. A quanto pare lui poi avrebbe detto di essersi lasciato sfuggire quelle frasi senza pensarci.

Il racconto di Elodie mostra l’artista da un punto di vista più privato, quotidiano, dietro le telecamere. E sono parole che non possono non far tornare alla mente un altro episodio che lei stessa aveva ricordato in più di un’occasione.

Elodie, quando aveva difeso una coppia di anziani

Elodie in passato aveva già raccontato di un suo intervento in pubblico. Cambiano la location e i destinatari della sua reazione, ma una cosa no: la cantante non ha alcun timore a intervenire e a dire la sua.

Lo aveva spiegato a Vanity Fair, rammentando un episodio avvenuto a Milano: “Sono bulla coi bulli. A Milano, poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: ‘Ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni?’ Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”.

Si tratta di un altro episodio, ma che racconta di come la cantante sia davvero attenta a quello che fanno gli altri o a quello che dicono, non lasciando correre quando ciò che vede ne ferisce la sensibilità.

Elodie, la docuserie e la partecipazione a Sanremo

E se la docuserie di Prime Video Sento ancora la vertigine, mostra la vita di Elodie, noi abbiamo potuto ammirarla a Sanremo 2023 dove ha portato il brano Due.

Per la cantante si è trattata della quarta partecipazione alla kermesse canora: di cui tre come cantante in gara e una come co-conduttrice. E quello che resta alla memoria, ogni volta che calca il palcoscenico dell’Ariston, non sono solo talento e bellezza, ma anche quella grinta che mette nel lavoro e nella vita privata.