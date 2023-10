Fonte: Getty Images Parte del cast di Élite

I fan più accaniti non aspettavano altro: la settima stagione di Élite, la serie teen-thriller di Netflix, è uscita il 20 ottobre 2023 e sta già facendo parlare. Otto nuovi episodi che porteranno a galla nuovi misteri, intrighi e colpi di scena con un cast in parte rinnovato. In questa settima stagione, infatti, i fan potranno rivedere alcuni veterani ma anche nuovi personaggi tutti da scoprire.

“Élite 7”: trama della nuova stagione

Li avevamo lasciati con l’addio di Benjamín e dei figli Ari, Patrick e Mancía. E con l’incidente stradale di Iván (André Lamoglia), che dopo essere stato dimesso dall’ospedale affronta un periodo difficile. E poi Isadora e Dídac, innamorati nonostante le loro famiglie non approvino. La settima stagione ritroveremo Omar alle prese con una nuova avventura universitaria lontano da Las Encinas, in cui capirà quanto è difficile voltare pagina e mettere un punto al passato dopo l’omicidio di Samu.

Una stagione, la settima, che si concentrerà sul tema della salute mentale e sulla paura dei ragazzi di affrontala per paura o ignoranza. Una stagione incentrata sui propri demoni e sulle difficoltà nell’affrontare dinamiche spesso più grandi dei protagonisti.

“Élite 7”: i nuovi protagonisti

Tra le grandi novità di questa stagione ci sono sicuramente le new entry del cast. I fan più accaniti potranno sicuramente ritrovare i “veterani” come Iván (André Lamoglia), Isadora (Valentina Zenere), Rocío (Ana Bokesa), Dídac (Álvaro de Juana), Nico (Ander Puig), Sonia (Nadia Al Saidi), Raúl (Álex Pastrana) e Sara (Carmen Arrufat).

Spiccano però nuovi nomi che apriranno nuove dinamiche tutte da scoprire:

Chloe (Mirela Balić): una nuova studentessa di Las Encinas apparentemente sicura di sé e provocatrice che nasconde tante insicurezze e un rapporto difficile con la madre.

Carmen (Maribel Verdú): la madre di Chloe, che ama il lusso e che tende sempre a mettersi in competizione con la figlia.

Eric (Gleb Abrosimov): il cugino fuori dagli schemi di Nico. Vive come uno spirito libero, ma spesso attua dei comportamenti autodistruttivi.

Martín (Leonardo Sbaraglia): il padre di Isadora, che si impegna a riprendere il controllo sull’azienda di famiglia.

Joel (Fernando Líndez): calmo, umile e sorridente. Joel è una personalità positiva, che cerca di trarre il meglio dai dolori e dagli ostacoli.

Ad aggiungere hype per questa stagione, la presenza di Anitta. La popstar e attrice brasiliana che negli ultimi tempi è stata chiacchierata per il suo videoclip con Damiano David, è infatti parte del nuovo cast e interpreta Jessica, insegnante di autodifesa che si schiera con gli alunni in difficoltà.

Con la stagione 8 si conclude l’avventura “Élite”

La settima stagione di Élite sta letteralmente infiammando i fan, che dovranno però fare i conti con la notizia che l’ottava sarà la stagione di chiusura. Carlos Montero, creatore dello show, ha dichiarato: “Stiamo girando l’ottava stagione, che sarà l’ultima stagione di Élite. Il co-showrunner della stagione 7 Jaime Vaca, Netflix e io abbiamo pensato che fosse il momento di concludere. Lo dico con grande rammarico perché sono stati diversi anni incredibili in cui ho conosciuto attori meravigliosi, abbiamo lavorato con tutti i registi con cui volevamo lavorare e abbiamo avuto il lusso di avere Maribel Verdú in queste ultime due stagioni”.