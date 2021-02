Elisabetta Gregoraci, incontro a sorpresa con Alessandro Benetton

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Elisabetta Gregoraci si è trasformata in “madrina per caso” durante la serata di chiusura dei Campionati Mondiali di sci, che si sono tenuti a Cortina. Tutto merito di un incontro casuale con un suo vecchio amico, Alessandro Benetton: l’imprenditore l’ha subito voluta al suo fianco in questa speciale occasione.

Le foto, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, immortalano Elisabetta Gregoraci proprio in compagnia di Benetton, mentre entrambi sono impegnati nel prendere parte all’evento della giornata conclusiva dei Mondiali di sci. La showgirl si è trovata in queste ore nella splendida cornice delle Dolomiti Ampezzane, in vacanza presso una sua amica. Quando Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina e suo amico di vecchia data, ha scoperto che la Gregoraci era proprio nel luogo in cui si stavano svolgendo le competizioni di sci, non ci ha pensato due volte.

L’imprenditore si è subito messo in contatto con lei, per invitarla alla chiusura dei Campionati. Ed Elisabetta, dal suo canto, ha accettato prontamente: come rivela il magazine, i due hanno pranzato insieme allo staff dell’organizzazione presso la Tofana Lounge, poi hanno compiuto un bel giro delle strutture in cui quest’anno si sono tenuti i Mondiali di sci. Così, in maniera del tutto improvvisata, la Gregoraci si è trasformata nella “madrina per caso” di questo evento.

Si è trattato di un bellissimo momento di svago per la showgirl, che negli ultimi mesi è stata piuttosto impegnata. Dopo aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, uscendo volontariamente dalla Casa poco prima di Natale per non dover trascorrere le feste lontana da suo figlio, è stata spesso ospite in studio di Alfonso Signorini. E tra una puntata e l’altra, si è concessa qualche giorno di relax a Dubai assieme al suo ex Flavio Briatore.

In queste ore, Elisabetta Gregoraci è tornata al centro dell’attenzione. Da una parte proprio per la sua presenza a Cortina nel giorno di chiusura dei Mondiali di sci 2021, un appuntamento attesissimo da migliaia di amanti dello sport. Ma la bella conduttrice calabrese sarà anche protagonista della nuova puntata de Le Iene Show, a causa di un divertente scherzo che è stato organizzato a sue spese – con la collaborazione di sua sorella Marzia e degli ex gieffini Matilde Brandi e Francesco Oppini.