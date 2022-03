È il figlio di una delle conduttrici più amate: oggi compie 12 anni ed è identico al papà

Elisabetta Gregoraci, gli stivali cuissard che solo lei può indossare così

Al cuore di mamma non si comanda, e allora – anche se i figli crescono e le dimostrazioni d’affetto magari imbarazzano – le parole che arrivano dal cuore non si possono fermare.

Così una delle conduttrici più amate, Elisabetta Gregoraci, ha scritto una dedica profonda e piena d’affetto per Nathan che oggi compie 12 anni. Unico figlio per la showgirl, avuto con l’ex marito Flavio Briatore, è identico al papà.

La somiglianza emerge nella carrellata di foto che Elisabetta ha condiviso sul suo profilo Instagram in cui la si vede insieme a Nathan in tanti istanti mamma e figlio, condivisi assieme.

Elisabetta Gregoraci, la dedica per il figlio

Tanti scatti pieni di vita, che raccontano di un rapporto speciale tra mamma e figlio, ma anche di amore, affetto e condivisione. C’è Nathan piccolo, ci sono loro insieme al mare, ci sono i panini gustati assieme, lo sport, gli abbracci e le trasmissioni tv: c’è molto, non tutto naturalmente, ma da queste foto traspare un legame profondo.

Elisabetta Gregoraci ha voluto affidare anche a social pensieri speciali dedicati a Nathan in occasione dei suoi 12 anni. Un lungo post sul suo profilo Instagram scritto con il cuore e da cui emerge come la nascita di un figlio cambia la vita per sempre.

“Tanti auguri vita mia… – ha scritto la conduttrice -. Da quando sei venuto al mondo il 18 Marzo di 12 anni fa… la mia vita è cambiata: mi hai reso una persona migliore, una Mamma. Ogni giorno e ogni volta che ti abbraccio ringrazio Dio per il magnifico dono che mi ha fatto. Sei l’Amore Mio, l’unico indiscusso Amore della mia vita il mio tutto… e questo non cambierà mai.”

Poi Elisabetta ha voluto anche aggiungere una punta di ironia, alle sue parole piene d’amore, e ha concluso la dedica per lui così: “Ps: per mio figlio che ormai è grande avrei dovuto scrivere solo… tanti auguri amore mio, ma lo sapete che quando parlo dì lui mi emoziono. Nathan la mamma è fatta così. Nathan Falco Briatore ti amo buon compleanno”. Sotto il post non sono mancati gli auguri di amici, parenti e fan per condividere questa giornata ricca di emozioni.

Elisabetta Gregoraci, Nathan è sempre più uguale al papà

E più si scorrono le foto che Elisabetta Gregoraci ha condiviso in occasione dei 12 anni del figlio, più emerge come Nathan Falco sia sempre più simile a Flavio Briatore: dalla forma del viso al sorriso è il papà in miniatura. Non che manchino le somiglianze con mamma Elisabetta, con la quale condivide i colori mediterranei e la profondità dello sguardo.

Elisabetta Gregoraci e Nathan: insieme anche in tv

Il legame tra Elisabetta e il figlio è molto profondo, la showgirl ha sempre parole piene d’amore per lui. Così è stato anche quando sono stati ospiti insieme in televisione negli studi di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin. In quella occasione, tra le tante cose, aveva rivelato che l’uomo della sua vita è proprio Nathan. E lo raccontano anche le immagini: complicità e affetto con entrambi i genitori, che restano comunque una famiglia anche se non stanno più insieme: “Passiamo tanto tempo con nostro figlio, è questa la cosa più importante”, aveva concluso.