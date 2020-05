Elisa Isoardi torna con La Prova del Cuoco e non teme Antonella Clerici

editato in: da

Elisa Isoardi nella vita privata: tra casa e foto private su Instagram

Elisa Isoardi torna con La Prova del Cuoco da lunedì 25 maggio e chiarisce una volta per tutte come stanno le cose tra lei e Antonella Clerici, smentendo ogni tipo di rivalità.

Da quando la Isoardi ha sostituito Antonellina alla conduzione della Prova del Cuoco, confronti, battutine e frecciatine non sono mancate, ma le due presentatrici hanno sempre cercato di smorzare i toni. La bella Elisa coglie l’occasione per negare ogni tipo di rivalità tra loro.

In un’intervista a SuperGuida Tv afferma: “Antonella ha condotto La Prova del Cuoco egregiamente per 19 anni e ha fatto un lavoro pazzesco. Ho colto un’eredità enorme e stiamo risalendo negli ascolti tanto da avere un riscontro positivo in termini di percentuale. […] Io cerco di fare il mio mestiere e da Antonella ho imparato tanto. Penso che nemmeno ci possiamo paragonare. Io ho il massimo rispetto per Antonella tanto che quando sono entrata nel 2009 io volevo diventare come lei. Sono orgogliosa che mi accostino a lei e questo non fa che portarmi lustro. Ci sentiamo e non c’è nessuna guerra aperta e nessuna competizione”.

Dunque, massimo rispetto e tanta ammirazione per la Clerici, ma soprattutto non c’è nessuna guerra aperta. Elisa è concentrata sulla ripresa in tv della Prova del Cuoco: “Sarà una Prova del cuoco reale e non patinata. Il mio desiderio è quello di raccontare il ritorno al lavoro di queste persone”.

Mentre per quello che riguarda il futuro dello show cooking, al momento nessuna certezza: “Non è ancora deciso nulla”, ma i fan si possono consolare sapendo che la trasmissione andrà in onda fino a fine giugno: “Allungando i tempi si sono sconvolti i palinsesti tanto che “La prova del cuoco” sarebbe finita tra pochi giorni e invece terminerà il 26 giugno“.

Nella stessa intervista la Isoardi conferma che andrà a Ballando con le Stelle: “Posso quindi dire che parteciperò a “Ballando con le stelle”. Ho partecipato come ballerina per una notte ed è stata una fortuna perché ho preparato una coreografia con Samuel Peron. Nella vita non avevo mai ballato e quindi sarà un mettersi in gioco in tutto e per tutto”.