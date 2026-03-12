Elettra Lamborghini: “ADHD? Sono un po’ pazzerella”. Il segreto svelato dopo Sanremo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Elettra Lamborghini svela il suo segreto dopo Sanremo

C’è chi la seguiva già da tempo e chi, invece, l’ha scoperta meglio durante l’ultimo Festival di Sanremo. Elettra Lamborghini, il vulcano di energia che ha acceso la kermesse con il suo ritmo che strizza l’occhio al latino (e con le immancabili lamentele per le poche ore di sonno), sembra non fermarsi mai.

Allegria, divertimento e grande autoironia sono da sempre la sua firma. E anche dopo il Festival la cantante ha continuato a raccontarsi ai fan, condividendo qualcosa in più di sé e svelando un dettaglio che, a prima vista, sembra lontano dall’immagine che siamo abituati a vedere.

Elettra Lamborghini racconta il suo lato più “pazzerello”

Dopo l’energia portata sul palco del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha continuato a raccontarsi sui social, condividendo con i fan una riflessione molto personale sul suo carattere. Tutto è partito rivedendo alcuni dei suoi video più esuberanti, quelli in cui, come dice lei stessa, “spara mille perle” una dietro l’altra.

A quel punto la cantante si è fatta una domanda: possibile che dietro quell’energia inesauribile ci sia l’ADHD? La risposta, però, è arrivata subito dopo. “La settimana scorsa riguardavo dei miei video e pensavo: ma sarà che ho l’ADHD? In realtà non ho mai pensato di averla, raga. Grazie a Dio no: sono solo un po’ pazzerella”, ha raccontato ai follower.

Una precisazione legata al fatto che, come ha spiegato, quell’immagine super frizzante è solo una parte di lei. Nella vita di tutti i giorni, infatti, Elettra racconta di essere molto più tranquilla di quanto si possa pensare: ama la calma, le abitudini e una routine piuttosto prevedibile. “In realtà sono anche molto noiosa: faccio sempre le stesse cose, mangio sempre le stesse cose, odio i cambiamenti e vado a letto presto”, ha ammesso.

Nel suo racconto c’è spazio anche per un lato più profondo. La cantante ha spiegato di aver fatto anni di terapia, un percorso che l’ha aiutata a diventare oggi una persona più serena e consapevole. L’unico vero “difetto”, dice con autoironia, resta il suo carattere ambizioso: pensa moltissimo e proprio questo, a volte, finisce per influenzare anche le sue scelte future.

Elettra svela un segreto inaspettato dopo Sanremo 2026

Dopo aver raccontato ai fan il suo carattere ambizioso e pieno di pensieri, Elettra Lamborghini ha condiviso anche un altro lato molto personale della sua quotidianità. Un piccolo “segreto” che, a sentir lei, contrasta parecchio con l’immagine super energica che spesso mostra sui social e in tv.

“Spesso odio parlare. Ci credete? Quando sono stanca ho bisogno di silenzio e di farmi i fatti miei”, ha scritto ai follower. Un bisogno di quiete che emerge soprattutto quando si trova in situazioni sociali che non sente davvero affini.

La cantante racconta infatti che parlare con persone con cui non percepisce una vera connessione può diventare per lei un grande dispendio di energie. “Quando non conosco bene qualcuno e capisco subito che non è compatibile con me, mi costa tantissimo parlare“, ha spiegato, facendo anche un esempio molto concreto.

“Vi è mai capitato di andare a una cena di lavoro e tornare a casa con la sensazione che qualcuno vi abbia succhiato l’anima? Tornare dopo aver parlato del nulla, senza nessuna connessione?” ha scritto.

A pensarci bene, però, qualche indizio c’era già stato: durante il Festival di Sanremo aveva raccontato più volte di essere infastidita dal rumore dei cosiddetti festini bilaterali e di avere bisogno di dormire. Un dettaglio che, col senno di poi, rende questo suo bisogno di silenzio molto meno sorprendente.