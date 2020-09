Elettra Lamborghini cambia look su Instagram: con la frangia è splendida

editato in: da

Fenomeno Elettra Lamborghini: le sue frasi (e stories) cult

Ormai è un vero e proprio assunto: se di dice Elettra Lamborghini si intende immediatamente qualcosa di scoppiettante, travolgente, esuberante. L’ereditiera più bella e spiritosa del panorama musicale italiano ha abituato il suo pubblico tanto a battute sferzanti quanto a immagini mozzafiato e con la sua ultima foto su Instagram, ancora una volta, non ha deluso i fan.

Ma andiamo per ordine. Per ora per Elettra è un momento davvero brillante: oltre all’indiscusso successo che riscuote con i suoi brani, tormentoni che non smettono di fare ballare neanche a distanza di mesi, la cantante sta preparando le nozze con il fidanzato Afrojack.

Durante l’addio al nubilato da favola, svoltosi sullo sfondo della Tenuta San Domenico (già location delle nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci e di Tara Gabrielletto e Cristian Gallella), la Lamborghini ha confermato che l’evento si svolgerà il 26 settembre. Per Elettra è il coronamento di un sogno, dato che ha spiegato moltissime volte di essere perdutamente innamorata del suo fidanzato.

Tra un preparativo e l’altro, però, Elettra non smette di pensare al suo lavoro: pur avendo annullato i suoi concerti presenzia a diversi programmi tv. E infatti nelle ultime ore è stata impegnata sul set di Name that tune – Indovina la canzone, nuova versione di Sarabanda che sarà condotta da Enrico Papi su Tv8.

Non è ancora chiaro se la Lamborghini sarà una semplice ospite o se avrà un ruolo fisso. Ciò che è chiaro, invece, è che ha cambiato look. Nella sua ultima foto su Instagram ha infatti sfoggiato un outfit che richiama le pin un degli anni Quaranta e Cinquanta, con un vestito in denim targato Dolce&Gabbana che ne evidenzia le curve e ne disegna perfettamente il girovita.

A completare il look è l’acconciatura (anche se non è chiaro se si tratti di una parrucca): i capelli sono raccolti in maniera finto-spettinata e con una bellissima frangia asimmetrica che esalta il viso della cantante e fa spiccare ancora di più i suoi occhi azzurri dal taglio felino. Una mise davvero mozzafiato, che ha mandato i fan in visibilio. E d’altronde, come poteva essere altrimenti?