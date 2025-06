Elena Santarelli dice no allo sharenting della figlia: “Guadagnerei il doppio”

Fonte: IPA Elena Santarelli

È giusto mostrare i propri figli sui social? E e sì qual è il limite? Queste sono le domande che si pongono i genitori e che si è posta anche Elena Santarelli, mamma di Giacomo, 15 anni, e Greta Lucia, 9. La soubrette, sposata con Bernardo Corradi, si è imbattuta in alcuni video sui social in cui delle mamme mostrano le loro bambine alle prese con la skincare al fine di sponsorizzare alcuni prodotti. E si è detta del tutto contraria allo sharenting.

Elena Santarelli contraria allo sharenting

Elena Santarelli ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui si è schierata contro il cosiddetto sharenting, la pratica sempre più diffusa tra influencer e genitori social di condividere pubblicamente sui social le foto dei propri figli. In particolare la showgirl ha criticato quei contenuti che coinvolgono bambini nella sponsorizzazione di prodotti commerciali.

“Non è divertente per me vedere queste scene”, ha scritto la soubrette di Latina, riferendosi a un video pubblicato da mamme influencer che usufruiscono dell’immagine dei propri figli per promuovere prodotti per la cura della pelle.

“I bambini devono fare i bambini, è duro fare i genitori ma qualcuno deve farlo. Il nostro compito è di educare e fargli fare cose da bambini. Non so dove arriveremo, non lo so più “, ha aggiunto.

“Tra qualche anno tanti di questi bambini porteranno in tribunale i loro genitori e spero che verranno risarciti”, ha aggiunto la 43enne che ha sempre mantenuto un basso profilo riguardo la sua vita privata.

E con estrema fermezza ha concluso: “Se mostrassi mia figlia, forse, guadagnerei il doppio, ma ho deciso di non farlo e sono felice così. Credo di fare la cosa giusta per lei e per noi”.

Gli altri Vip contrari allo sharenting

Anche se la pratica è molto diffusa e tra i genitori è diventato un gesto naturale, ci sono tante mamme famose che la pensano come Elena Santarelli. È il caso, ad esempio, di Aurora Ramazzotti, che non ha mai mostrato il figlio Cesare.

“L’ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte). – ha spiegato la primogenita di Eros Ramazzotti – Vedo quotidianamente tante cose che mi spaventano e con lui non voglio correre alcun rischio. Non so niente di essere genitore e sto imparando giorno per giorno ma credo che dargli la possibilità di scegliere per sé sia il minimo che io possa fare”.

Dello stesso pensiero Tiziano Ferro, papà di Margherita e Andres: “Avrei voglia anche io di postare i primi passi di mia figlia o la prima candelina di mio figlio, però è come quando venivano degli amici a casa tua e tua mamma mostrava le foto di te da ragazzino facendoti vergognare. È un po’ la stessa cosa: io non voglio proporre questo ai miei figli in scala globale e poi permanente, però faccio un po’ di fatica, vorrei non fosse così, ma mi rendo conto che la cosa più giusta”.