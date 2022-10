“Donna meravigliosa”: Marco Bellavia ringrazia la ex Paola Barale (che gli è stata vicino)

Fonte: IPA Paola Barale e Marco Bellavia negli anni '90

Uscito dalla casa del Grande Fratello, Marco Bellavia non è più riapparso in tv ma ha fatto molto parlare di sé, tra lettere che hanno avuto come mittente i “vipponi” e diverse dichiarazioni rilasciate in giro in attesa del ritorno nello studio del GF.

Dalle notizie che si hanno dai social e tramite interviste rilasciate dall’ex conduttore di Bim Bum Bam, sembra che Marco stia molto meglio e che il momento di crisi avuto nella casa sia ormai un ricordo del passato.

Marco Bellavia e Paola Barale: lei si è rifatta sentire

Idolo dei bambini anni ’80 e ’90, la vita sentimentale di Marco Bellavia è stata costellata da relazioni (anche) con donne della tv, prima su tutte Paola Barale.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Bellavia ha ripercorso la sua storia con l’attrice e showgirl che tra l’altro proprio in questo periodo è tra i protagonisti di Ballando con le stelle, dove sfoggia look sempre molto particolari e destinati a diventare tendenza.

“Ai tempi io facevo Bim Bum Bam e lei era con Mike alla Ruota della Fortuna” ha raccontato Bellavia a Chi “con Paola siamo stati benissimo ed eravamo belli. Purtroppo dopo qualche anno la storia è finita, eravamo piccoli e volevamo fare altre esperienze”.

Approfittando della chiacchierata con il noto magazine, Marco ha voluto chiarire anche una volta e per tutte dei rumor non proprio carini sulla storia con Paola: “I maligni dicevano che lei mi aveva mollato perché era diventata troppo famosa per stare con me” ricorda “però è una grande falsità. Pensate che dovevamo sposarci, le regalai un anello e lei una moto bellissima. Pochi anni dopo invece ha sposato Gianni Sperti. Però posso dire soltanto cose belle su di lei“.

Finito l’amore, l’affetto che la Barale prova per Bellavia sembra non del tutto sfumato. A detta dell’agente di Marco, Tony Toscano, Paola Barale si è fatta risentire con l’ex proprio in virtù di ciò che è successo al Grande Fratello: “È stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, è una carezza che gli è arrivata al cuore. Ha fatto davvero una bella cosa per lui“.

Fonte: IPA

Gli amori di Marco Bellavia

Marco Bellavia e Paola Barale sono stati legati dal 1992 al 1995, anno in cui dietro le quinte del programma La sai l’ultima? con Gerry Scotti ha incontrato Gianni Sperti, oggi opinionista a Uomini e Donne. Il matrimonio tra i due è durato solo 4 anni e poi nella vita della Barale è arrivato Raz Degan, suo compagno – tra alti e bassi – sino al 2015.

Anche per Bellavia la Barale non è stata l’unica donna della tv. Il mental coach ha avuto anche una liaison con Ludmilla Radchenko e con Cristina D’Avena. Ha infatti dichiarato Marco: “Con Cristina abbiamo lavorato fianco a fianco per tanti anni. Eravamo come fratelli, anche se ci siamo dati dei baci a dire la verità. Vabbè sono cose normali dai. Lei è una persona speciale e ci tengo molto”.

L’amore, probabilmente sinora il più grande, di Marco Bellavia è stata l’ex moglie Elena Travaglia, mamma di suo figlio Filippo che ha 15 anni. Dopo di lei, con cui è stato sposato dal 2005 al 2009, nella vita del conduttore è arrivata Maryanna Bosis che, a differenza della Barale non ha usato parole troppo gentili per il suo ex. “Non dico che lui non sia una persona fragile, lo è” ha detto la donna in un’intervista al settimanale Tuo Magazine commentando ciò che è successo al Gf Vip 7, “ma credo che ci stia marciando”.