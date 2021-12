Domenica In, Mara Venier, anticipazioni: La leggenda dell’amore eterno

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Grandi novità previste per la tredicesima puntata di Domenica In con Mara Venier. La conduttrice ha svelato alcune anticipazioni sulla prossima puntata del 12 dicembre in cui ci saranno ospiti speciali e anteprime inedite.

Domenica In: Mara Venier presenta il nuovo singolo di Shel Shapiro

Tra le novità della prossima puntata di Domenica In, l’ospite Shel Shapiro che presenterà in anteprima la sua nuova canzone: La leggenda dell’amore eterno. Mara Venier, nella scorsa puntata aveva già dato un assaggio del tema speciale trattato in questo nuovo brano: un elogio ad un nobile sentimento che muove la vita di ogni essere umano.

“L’amore, già, il motore vero della vita. L’amore qualcosa che va oltre l’esistenza terrena e che aggancia il cuore al cervello e che fa muovere i meccanismi dell’esistenza dell’essere umano”. Mara Venier, inoltre, ha specificato che questo tipo di amore si definisce leggendario non tanto perché è qualcosa di astratto e intangibile, ma poiché è qualcosa che resta nel tempo, a dispetto delle circostanze della vita.

Il lancio del video della canzone di Shel Shapiro coinvolgerà anche la conduttrice in un magico momento per rivivere la sensibilità dell’arte e della musica attraverso un testo significativo e simbolico nella carriera del cantante. “Una interpretazione leggera e consistente allo stesso tempo, intrisa di una delicatezza sorprendente è contenuta nella nuova canzone di Shel Shapiro La leggenda dell’amore eterno”, ha spiegato Mara Venier.

Tutte le novità della tredicesima puntata di Domenica In

Oltre all’anteprima inedita della canzone di Shel Shapiro, nella puntata di Domenica In del 12 dicembre ci saranno degli ospiti speciali come Gina Lollobrigida e Antonio Ingroia, in cui si parlerà della vita privata dell’attrice. E ancora, Mara Venier avrà la possibilità di intervistare Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo e Sabrina Impacciatore.

Inoltre si parlerà del sabato sera di Rai 1 e dell’appuntamento immancabile con Ballando con le stelle, con ospiti tra cui Aldo Cazzullo, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Valeria Fabrizi e molti altri. Il pomeriggio di Rai 1 si colorerà di temi, interviste e argomenti speciali accompagnati dagli approfondimenti entusiasmanti di Mara Venier.