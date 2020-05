Domenica In, Arianna e Viktorija su Sinisa: “È lui a darci forza”

editato in: da

Ancora una volta, Mara Venier ci sorprende con un’intervista emozionante e commovente. Nella puntata odierna di Domenica In, la conduttrice è tornata a parlare di Sinisa Mihajlovic e si è collegata con la figlia Viktorija e la moglie Arianna Rapaccioni, che hanno raccontato come il campione stia affrontando questo difficile periodo.

Dalla loro casa di Roma, le due donne hanno fatto un ritratto dolcissimo di un papà e un marito eccezionale, di un uomo dal cuore grande e dalla forza immensa. La prima ad intervenire ai microfoni di Domenica In è stata la giovane Viktorija: ha presentato il suo libro, scritto come omaggio a suo padre, nel quale ha deciso di mostrare il vero volto di Sinisa. Un papà severo, ma anche un uomo dolce, sempre presente e generoso – questo è ciò che emerge dalle parole della figlia.

Anche Arianna Rapaccioni, ex soubrette e moglie di Sinisa, è intervenuta al fianco della figlia e ha raccontato qualche dettaglio in più sul suo rapporto con l’allenatore del Bologna. Mara Venier, che è da sempre molto legata alla famiglia Mihajlovic, ha voluto ripercorrere con lei la sua romantica storia d’amore, partendo proprio da quel lontano 1995, quando Arianna muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Quello con Sinisa è stato un colpo di fulmine, che ha portato la showgirl – all’epoca impegnata proprio in una trasmissione condotta dalla Venier – a rinunciare ad ogni velleità televisiva.

“Ho smesso di lavorare per dedicarmi alla famiglia, ho scelto lui” – ha raccontato la Rapaccioni, che ha poi ricordato come tutto è accaduto in fretta. “Ci siamo guardati e ci siamo innamorati subito, mi ha conquistato con la sua dolcezza”. E in questi ultimi mesi, Sinisa ha dovuto affrontare una difficilissima battaglia contro la leucemia, potendo contare sul supporto della sua splendida famiglia. Dimostrandosi l’uomo forte che tutti conoscevamo, non ha mai mollato e, anzi, ha saputo dare coraggio a sua moglie negli istanti più bui.

“Questi mesi sono stati abbastanza difficili, insieme abbiamo affrontato questo momento e continuiamo ad affrontarlo” – ha rivelato Arianna – “Ci siamo dati forza a vicenda, gli sono stata sempre vicino. Ci siamo uniti ancora di più come famiglia”. Poi, la moglie di Sinisa ha rivelato un dettaglio dolcissimo: “Lui dava forza a me, perché io ero molto spaventata. Cercava di rassicurarmi e di rasserenarmi, perché io sono molto ansiosa. Anche nella malattia ha avuto una grinta pazzesca”.