Il dolore di Laura Torrisi su Instagram per l’amico Losito: “Ti penso tanto”

Laura Torrisi ricorda su Instagram l’amico Teodosio Losito, morto un anno fa e non nasconde il suo grande dolore. Lo sceneggiatore si era tolto la vita nel gennaio 2019 a 53 anni dopo aver lanciato attori di successo, da Gabriel Garko a Manuela Arcuri, sino a Laura Torrisi. L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni aveva lavorato a lungo con Teodosio, realizzando fiction di successo come L’Onore e il Rispetto.

A distanza di un anno dalla sua scomparsa, Laura non ha dimenticato l’amico. Su Instagram ha postato un video in cui ripercorre le fiction a cui ha preso parte, ricordando Losito, il suo grande talento e il loro legame. “1 anno senza te – ha scritto la Torrisi -. In questi giorni ti ho pensato tanto. Molti di questi ruoli non sarebbero esistiti senza la tua penna e la tua arte Teo. Grazie. Resterai sempre nel mio cuore con tutte le tue parti più belle, fragili e vere”.

Un dolore, quello per la scomparsa di Losito, che non abbandona Laura e che ha scelto di raccontare ai follower. Riservata e mai sopra le righe, la Torrisi deve il suo successo a diverse fiction scritte proprio da Teodosio. Classe 1979, ha raggiunto la popolarità grazie al Grande Fratello, ma è stata la recitazione a darle le maggiori soddisfazioni. Prima il ruolo di protagonista in Una Moglie Bellissima, dove ha conosciuto Leonardo Pieraccioni da cui ha avuto, nel 2010, la figlia Martina, poi le miniserie L’onore e il rispetto, Le Tre rose di Eva, Il peccato e la vergogna, Furore e tante altre.

L’ultima esperienza è Amici Celebrities, dove la Torrisi si è messa a nudo, mostrando al pubblico di Maria De Filippi non solo il suo talento, ma anche una grande sensibilità. Della sua vita privata si sa molto poco e anche le amicizie Laura preferisce coltivarle lontano dai riflettori. La storia con Luca Betti, pilota a cui era legata da qualche tempo, secondo alcune indiscrezioni sarebbe finita, e ora nel suo cuore ci sarebbe il giovane cantante Aiello.