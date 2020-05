Diodato trionfa in tv, ma Levante si dimentica di lui

editato in: da

Diodato trionfa in tv, dopo il successo di Sanremo 2020, con la sua Fai Rumore, ma Levante si dimentica di lui. Il cantante è stato infatti fra i protagonisti dell’Eurovision: Europe Shine a Light, la manifestazione che ha sostituito l’Eurovision Song Contest del 2020. Quel “Shine a light”, com ha spiegato anche il conduttore italiano Federico Russo, è stato sostituito a Contest per indicare l’assenza di una gara.

Tutti gli artisti infatti si sono esibiti a distanza e così Diodato si è trovato nell’Arena di Verona, vuota, con solo la sua voce a tenergli compagnia. Un momento emozionante che ha mostrato, ancora una volta, la forza della musica e il talento di questo artista. Fai rumore, che aveva trionfato al Festival di Sanremo 2020 con Amadeus e Fiorello, ha stregato tutti anche in questa occasione.

“È stata un’esperienza incredibile – ha confessato Diodato -, perché ho sentito tornare indietro la mia voce con un bagaglio diverso, ho sentito tutta la storia di quel luogo, di quel tempio della musica mondiale in cui hanno suonato i più grandi. È stato un privilegio. È stato splendido lavorare per questa piccola impresa”.

Un vero trionfo per il cantante che, nonostante l’Eurovision Song Contest sia stato cancellato, per tutto è il vincitore morale. In tanti hanno acclamato l’artista su Instagram e Twitter, rimarcando il suo talento e l’emozione fortissima che riesce a trasmettere con la sua musica. Dopo aver cantato Fai Rumore, sulle note di Volare, di Domenico Modugno, Diodato ha svelato nuovamente la grande sensibilità e bravura.

In tanti però hanno notato un grande assente fra i colleghi che hanno applaudito il vincitore di Sanremo: Levante. I due artisti in passato hanno vissuto un’intensa storia d’amore e secondo molti Fai Rumore sarebbe dedicata proprio alla cantante siciliana. Se nel corso del Festival, Diodato aveva ricevuto il sostegno pubblico dell’ex compagna, questa volta Levante ha preferito il silenzio. Entrambi si sono sempre tenuti lontano dal gossip, ma non hanno mai nascosto di essere ancora legati da un grande affetto.

“Io e Antonio siamo in ottimi rapporti – aveva confessato lei a Chi durante Sanremo -. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza al Festival in un certo qual modo mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”.